El Rayo Vallecano pide aplazar el partido contra el Alavés a un día de disputarse

Redacción ElDesmarque Madrid, 19 AGO 2026 - 09:54h.

El conjunto franjirrojo ha solicitado a LaLiga que no se dispute el encuentro este jueves

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El Rayo Vallecano ha pedido formalmente a LaLiga el aplazamiento del partido de la segunda jornada ante el Deportivo Alavés, previsto para este jueves 20 de agosto a las 21:00h, después de conocer que la Comunidad de Madrid mantiene las medidas cautelares que impiden utilizar el Estadio de Vallecas. La decisión deja en el aire el encuentro cuando apenas quedan horas para su disputa y obliga al organismo dirigido por Javier Tebas a tomar una decisión.

El Rayo Vallecano lamenta la decisión de la Comunidad de Madrid

El club madrileño comunicó su petición durante la madrugada de este miércoles y considera que no poder jugar en su campo supone "un grave perjuicio" tanto para la entidad como para su afición. La entidad franjirroja asegura haber entregado a la administración toda la documentación que le había sido requerida con el objetivo de demostrar que el estadio podía acoger el encuentro.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid decidió mantener la suspensión. El Rayo conoció la decisión definitiva durante la tarde del lunes y, tras analizar el escenario, ha optado por recurrir a LaLiga. El organismo, a primera hora de este miércoles, todavía no ha respondido a la solicitud.

El partido se jugará en Butarque si LaLiga no cambia de parecer

En caso de que LaLiga rechace el aplazamiento y el partido tenga que disputarse este jueves, el Rayo ya tiene una alternativa. El conjunto madrileño jugará como local en el Estadio ONTIME Butarque, en virtud del acuerdo alcanzado con el Leganés para disponer del recinto. El club también ha intentado facilitar el desplazamiento de sus aficionados. Los abonados podrán retirar gratuitamente una entrada de categoría similar a la de su abono, con acreditación, en las taquillas del Estadio de Vallecas.

La recogida estará disponible este miércoles, de 11:00 a 22:00 horas, y el jueves, de 10:00 a 20:45 horas. El Rayo comunicará además durante la mañana el procedimiento para que los aficionados que no sean abonados puedan adquirir entradas si finalmente el encuentro se disputa en Butarque.

El estado del Estadio de Vallecas

La raíz del problema está en una auditoría encargada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. El informe detectó una "situación de obsolescencia generalizada" y un "severo incumplimiento normativo" que afectaba a la seguridad y operatividad del recinto. El Rayo defendió que Vallecas estaba apto para acoger sus partidos y presentó medidas cautelares para poder jugar allí. La última negativa de la Comunidad deja ahora la pelota en el tejado de LaLiga, con el Rayo pidiendo el aplazamiento apenas un día antes de enfrentarse al Alavés.