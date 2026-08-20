El presidente, abucheado en el exilio de Leganés ante el Alavés

Por qué el Rayo juega en Butarque y cuándo volverá a Vallecas

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Raúl Martín Presa copa los focos en Butarque. El Rayo Vallecano está disputando este jueves ante el Deportivo Alavés su primer partido como local de la temporada y, en lugar de hacerlo en Vallecas, lo hace en el estadio del CD Leganés debido a que la Comunidad de Madrid ha cerrado su recinto. Un exilio que ha provocado, una vez más, un gran enfado por parte de la hinchada rayista. O al menos, de los pocos que han acudido hasta el coliseo pepinero.

Y es que Martín Presa se ha llevado una sonora pitada y abucheos cuando ha llegado al palco de Butarque. Un palco en el que no estaba presente la directiva del Alavés, también a modo de protesta, aunque en su caso por el hecho de no haber recibido entradas visitantes en un estadio que estaba prácticamente vacío.

Además, el cántico más repetido en la ciudad leganense ha sido el "Presa vete ya". Todo ello en un Butarque donde caben cerca de 15.000 espectadores, cifra muy similar a la de Vallecas, pero a donde sólo han acudido unas 4.000 personas. De hecho, la afición del Rayo se había movido a través de las redes sociales solicitando dejar el estadio vacío, algo que no ha terminado de ocurrir por completo.