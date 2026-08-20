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Alineaciones confirmadas en Butarque. El Rayo Vallecano y el Deportivo Alavés abren este jueves la jornada 2 de LaLiga EA Sports en un partido marcado por el cambio de recinto del equipo madrileño debido a que la Comunidad de Madrid no les dejar usar Vallecas debido a su deterioro. Será, curiosamente, el segundo partido del curso para los dos clubes... mientras que hay equipos que todavía no han debutado de forma oficial esta temporada.

Once del Rayo Vallecano: bajas y novedades

Beñat San José revoluciona por completo su alineación respeto al debut ante el Sevilla. El nuevo técnico rayista apuesta por Sergio Camello como referencia ofensiva y cambia prácticamente todas las líneas, dejando en el banquillo a jugadores como Álvaro García, Alemao, Óscar Valentín o Balliu, entre otros.

Así pues, el Rayo sale de inicio con Batalla; Ratiu, Lejeune, Pelayo, Vertrouwd; Pathe Ciss, Unai López; De Frutos, Isi, Fran Pérez; y Camello.

En el banquillo del cuadro madrileño estarán de inicio Cárdenas, Pedro Díaz, Alemao, Nteka, Tsitaishvili, Álvaro García, Ralliu, Óscar Valentín, De las Sías, Lozano y Alonso.

Once del Deportivo Alavés: bajas y novedades

Quique Sánchez Flores apuesta por un once bastante similar al de la primera jornada, cuando lograron una gran goleada ante el Getafe. Las únicas novedades son la entrada de Mikel Rodríguez en la medular y Lucas Boyé en ataque en detrimento de Aitor Mañanas y Denis Suárez, que arrancarán en el banquillo. También empezará como suplente Mariano Díaz pese a su exhibición el pasado sábado.

Así pues, el Alavés sale de inicio con Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Jonny, Rebbach; Ibáñez, Blanco, Mikel Rodríguez; Toni Martínez y Lucas Boyé.

En el banquillo del cuadro vitoriano estarán de inicio Rodríguez, Valentini, Youssef, Denis Suárez, Guevara, Mariano, Aleñá, Novoa, Mañas, Miguel, Protesoni y Xamet.