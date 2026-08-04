El Rayo permite el acceso a Vallecas a los técnicos de la Comunidad de Madrid

Celia Pérez 04 AGO 2026 - 14:25h.

Al menos cinco personas de la Comunidad accedieron al interior del estadio

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Después de negarle el paso hasta en dos ocasiones durante la semana pasada tras conocer la retirada de la concesión, el Rayo Vallecano ha abierto las puertas este martes y permitió el acceso a los operarios de la Comunidad de Madrid, dando cumplimiento al compromiso adquirido el pasado lunes por su presidente, Raúl Martín Presa, en la reunión que mantuvo con Mariano de Paco, consejero de Deportes del Gobierno regional.

Según confirmaron a EFE fuentes de la Consejería, al menos cinco personas de la Comunidad accedieron al interior del estadio para supervisar las instalaciones en base a la auditoría elaborada previamente después de que el pasado 28 de julio se suspendiera cautelarmente la concesión del recinto deportivo tras detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones.

De momento, las alternativas pasan por iniciar la competición doméstica jugando en El Plantío, estadio del Burgos, con las consecuentes incomodidades que conllevaría el desplazamiento, o por llegar a un acuerdo con el CD Leganés, pagar lo que piden y hacerlo en Butarque, ubicación que, al menos, queda dentro de la Comunidad de Madrid.

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Todo ello ha provocado una gran revuelo y más teniendo en cuenta el aviso de la organización de consumidores Facua, que ha pedido al Rayo Vallecano que realice el reembolso proporcional del dinero de los abonos a los aficionados que no puedan acudir a los partidos que tendrán lugar fuera de la Comunidad de Madrid.

La asociación ha recordado que los aficionados tienen derecho a recuperar las cantidades que correspondan por cada uno de los partidos que no puedan disfrutar dado que "la lejanía de las ubicaciones (...) obliga a asumir gastos extra en desplazamientos y alojamientos que muchos abonados no pueden permitirse”.

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Así, Mariano de Paco Serrano ha afeado al club una actitud de "falta de respeto" y de "responsabilidad" con los aficionados, que plantean la posible devolución de los abonos si el Rayo juega fuera de Vallecas, una situación de "incertidumbre" sobre la que ha apelado a la "responsabilidad moral" con la institución.