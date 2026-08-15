Alineaciones confirmadas de Sevilla y Rayo en la jornada 1 de LALIGA EA Sports

Pepe Jiménez Sevilla, 15 AGO 2026 - 20:16h.

Ambos equipos presentan múltiples novedades en sus onces

García Plaza, optimista son su futuro en el Sevilla: "Yo trabajo como si fuera a estar toda la vida"

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El primer once de la temporada. El Sevilla y el Rayo han confirmado, a través de sus redes sociales, sus alineaciones confirmadas para el encuentro de la primera jornada en LALIGA EA Sports y, como se esperaba en la previa, ambos conjuntos presentan múltiples novedades respecto al pasado curso.

Uno por los múltiples cambios en el mercado, otro por la llegada de un nuevo entrenador y ambos, casi de manera obligada, por todos los hombres que aún le faltan por contratar, tanto el Sevilla como el Rayo Vallecano inician la temporada con varios cambios destacados respecto a sus alineaciones el pasado año.

¿Cuál es el once del Sevilla ante el Rayo Vallecano?

En el Sevilla casi lo único que se mantiene como intocable respecto al pasado año es la portería. Luis García Plaza llegaba con una convocatoria llena de jóvenes y varias incógnitas en su plan, dando entrada a varios fichajes desde el primer día.

Con Odysseas Vlachodimos renovando su cesión y su titularidad, la zaga ahora estará formada por Juan Iglesias, Arouna Sangante, Kike Salas y Gabriel Suazo, intentando que el lado derecho del Sánchez-Pizjuán ofrezca algo más de seguridad defensiva; sin demasiados refuerzos, el doble pivote es para Lucién Agoumé y Nico Guillén; la mediapunta para Guridi y la punta de ataque, de momento, se mantiene para Isaac Romero.

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El once del Sevilla ante el Rayo Vallecano: Odysseas, Juan Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo, Agoumé, Nico Guillén, Miguel Sierra, Guridi, Oso e Isaac.

¿Qué alineación presenta el Rayo en el Sánchez-Pizjuán?

Por su parte, el Rayo post Íñigo llega al Sánchez-Pizjuán con Beñat San José como líder del nuevo proyecto y encargado de superar lo que hizo el ahora técnico del Villarreal en Vallecas.

De momento, y a la espera de que se solucione todo, el reto arranca en Sevilla y lo hace, por si fuese poco, con un once de circunstancias.

El once del Rayo ante el Sevilla: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathe Ciss, Balliu; Valentín, Unai López; De Frutos, Isi, Álvaro; Nteka.