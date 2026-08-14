Ángel Cotán 14 AGO 2026 - 18:08h.

El encuentro queda emplazado para este sábado a las 21:30 horas

García Plaza, optimista son su futuro en el Sevilla: "Yo trabajo como si fuera a estar toda la vida"

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Llega la hora de la verdad. Tras recuperar sensaciones en la pretemporada con un equipo completamente renovado y que aún demanda más movimientos, el Sevilla FC prepara su estreno liguero ante el Rayo Vallecano. Una vez inscritos en LALIGA los nuevos fichajes, el club hispalense afronta el duelo del próximo sábado con siete incorporaciones entre las que destaca Robbie Ure.

En su comparecencia de este viernes ante los medios en sala de prensa, Luis García Plaza reconoció que espera más incorporaciones de aquí al cierre de mercado. Su primera convocatoria en la competición doméstica le da la razón, pues el técnico rojiblanco ha tenido que tirar de hasta siete canteranos: Nico Guillén, Manu Bueno, Miguel Sierra, Rafa Romero, Iker Muñoz, Ibra Sow y Edu Altozano.

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Antes de hacer pública la lista de citados, Luis García Plaza también valoró su futuro en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Rayo Vallecano: "Yo siempre trabajo en los clubes como si fuera a estar toda la vida. Luego podré estar un año, tres meses o nueve partidos como estuve, si hubiera entrado un comprador no estaría aquí. Eso es lo que hago yo y estoy convencido de que van a salir las cosas bien, sabiendo quiénes somos. Uno de los clubes más importantes de Europa, pero la realidad es que luchamos por lo que debemos de luchar".

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La convocatoria del Sevilla FC ante el Rayo Vallecano

A continuación, la lista al completo de Luis García Plaza para medirse al equipo de la franja. Los siete fichajes, presentes en la primera convocatoria liguera: Odysseas, Fran González, Rafa Romero, Juan Iglesias, Carmona, Sangante, Andrés Castrín, Kike Salas, Iker Muñoz, Suazo, Julio Díaz, Agoumé, Guridi, Manu Bueno, Nico Guillén, Edu Altozano, Miguel Sierra, Vargas, Ejuke, Oso, Peque, Isaac Romero, Robbie Ure e Ibra Sow.