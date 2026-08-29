Ángel Cotán 29 AGO 2026 - 18:05h.

El técnico del Rayo ya ve como potenciales titulares a los fichajes procedentes de Betis y Sevilla

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Beñat San José compareció este sábado en sala de prensa con el encuentro liguero ante el FC Barcelona de fondo. El entrenador del Rayo Vallecano analizó la actualidad de su club marcada por los problemas del Estadio de Vallecas y un mercado de fichajes que no da tregua. En la franja temen salidas de peso como la de Andrei Ratiu, pero mientras se produce, el entrenador ensalza las últimas incorporaciones de Adrià Pedrosa y Gnangoro Bouare.

El exsevillista y el exverdiblanco han sido las últimas piezas en llegar al barrio madrileño para sacar adelante una temporada de muchos cambios. Beñat San José, pese a los escasos entrenamientos que acumulan tanto el lateral izquierdo como el centrocampista, ya les ve como potenciales titulares en el Rayo Vallecano.

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Antes, el técnico rayista habló del Estadio de Vallecas: "Siempre mantendré la esperanza de jugar en Vallecas, a mí todavía no me lo han dicho. El Rayo es humilde, pero es un club de primera, la localía determina la competición".

Beñat San José alucina con Adrià Pedrosa y Gnangoro Bouare

Adrià Pedrosa, un fichaje de rendimiento inmediato para el Rayo. "Pedrosa ha venido muy bien. Ha entrenado muy bien. Es un jugador de calidad, de experiencia y se incorpora al grupo con mucha naturalidad, en lo personal y en el día a día. Nos queda otro entrenamiento, pero puede ser titular. Estoy contento aun así con Yosua o Balliu, pero si suma en el entreno de mañana puede ser una opción".

Gnangoro Bouare, un joven con un potencial que ya sorprende en Vallecas. "Ha venido muy bien. Tiene un fútbol y un físico muy completos, y se siente muy suelto. Es joven, pero ya le hemos visto realidades importantes. Creo que necesita ese proceso de adaptación, pero en estos tres días ha mostrado mucha naturalidad y, por supuesto, puede ser titular el lunes, porque en la convocatoria seguro que estará".