Basilio García Sevilla, 27 AGO 2026 - 09:59h.

El centrocampista almeriense firma por cinco temporadas con el club franjirrojo

Qué hacer con Gnangoro

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Ya es oficial lo que parecía un secreto a voces. El Rayo Vallecano ha confirmado a primera hora de este jueves el fichaje de Gnangoro Bouaré, el centrocampista de la cantera verdiblanca que tanto había brillado en la pretemporada del Real Betis Balompié, pero que finalmente se ha acabado marchando ante su negativa a renovar bajo las condiciones que le exigían en Heliópolis.

El club madrileño, que llevaba semanas negociando con él siendo una de las cartas que el almeriense jugaba en las reuniones con el Betis, ha anunciado que el futbolista firma para las cinco próximas temporadas, en una apuesta importante por el joven futbolista nacido en Vícar.

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La operación se cierra en 500.000 euros que recaerán en las arcas verdiblancas, aunque con una estructura ciertamente compleja. El pasado mes de junio, dentro del fichaje de Nobel Mendy cerrado el pasado verano, el Rayo se aseguró una opción preferencial por Gnangoro Bouaré a cambio de 500.000 euros. Raúl Martín Presa ejecuta esa cláusula y se hace con el 50% del jugador sin pagar en concepto de traspaso.

Además, el Betis se guarda un derecho de tanteo en el futuro si el club vallecano quiere traspasarle, no así una opción de recompra. El futbolista no estuvo de acuerdo ni en los emolumentos ni en el rol que se le ofrecía para renovar -entre el filial y el primer equipo- un contrato que acababa en 2027. Finalmente, acabó aceptando la oferta del Rayo y será jugador del primer equipo franjirrojo hasta 2031.

El comunicado del Rayo Vallecano

Gnangoro Bouare es oficialmente nuevo jugador del Rayo Vallecano de Madrid tras el acuerdo alcanzado con el Real Betis Balompié para su transferencia definitiva. Firma por cinco temporadas.

Trayectoria:

Gnangoro Bouare, (Vícar, Almería, 13 de agosto de 2004), llega al Rayo tras jugar en el Polideportivo Ejido, Atlético Sanluqueño y Betis Deportivo.

¡Bienvenido, Gnangoro!