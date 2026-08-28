Posibles alineaciones del Barcelona - Rayo Vallecano para la jornada 3 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 28 AGO 2026 - 07:18h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Barcelona y Rayo Vallecano de la jornada 3

Lamine Yamal no recupera la sonrisa: otra vez muy serio en el entrenamiento

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El FC Barcelona recibe al Rayo Vallecano en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de LALIGA EA Sports, fijado para este lunes 31 de agosto a las 21:30h. El conjunto azulgrana afronta la cita tras haber disputado entre semana su compromiso aplazado de la jornada 1 frente al Athletic Club y ganar por 2 goles a 0. Por su parte, el cuadro franjirrojo visita Barcelona acumulando un punto en la clasificación tras dos fechas disputadas, buscando dar la sorpresa tras firmar un empate a uno frente al Deportivo Alavés actuando como local en Butarque.

Posible alineación del Barcelona

El Barcelona saltará al Camp Nou con un 4-2-3-1. Joan García defenderá la portería culé. En la retaguardia, Eric García ocupará el lateral derecho, uno entre Xavi Espart y João Cancelo actuará en el perfil zurdo, y Pau Cubarsí formará la pareja de centrales junto a Gerard Martín. En la sala de máquinas, Rodrigo podría entrar por Marc Bernal y acompañar a Pedri en el eje de la medular, situando por delante a Fermín en la mediapunta. En la parcela ofensiva, Lamine Yamal estará en el extremo derecho, Karim Adeyemi o Anthony Gordon lo harán por el izquierdo y Raphinha volverá a situarse en la demarcación de ariete. Las bajas serán Roony Bardghji, Frenkie de Jong y Gavi, este último por molestias en la rodilla.

Posible once del FC Barcelona frente al Rayo Vallecano:

Portero: Joan García

Defensas: Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Espart/Cancelo

Centrocampistas: Pedri, Bernal/Rodri, Fermín

Delanteros: Yamal, Raphinha, Adeyemi/Gordon

Posible alineación del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano se presentará en tierras catalanas con un cambio táctico notable, apostando por un dibujo 5-2-3 para blindar su bloque. Para este choque, el cuadro franjirrojo cuenta con las bajas confirmadas por lesión de Augusto Batalla y Luiz Felipe, manteniéndose Marash Kumbulla e Isi Palazón como dudas, este último arrastrando molestias físicas. Dani Cárdenas asumirá la titularidad bajo palos ante la ausencia de Batalla. En la línea defensiva, Andrei Ratiu ocupará el carril derecho y en el izquierdo uno entre Ivan Balliu y Fran Pérez, mientras que Florian Lejeune liderará el eje de centrales junto a la opción de Pelayo o Pathé Ciss, en la rampa de salida, y Vertrouwd. En el doble pivote, Óscar Valentín y Unai López y en el tridente de ataque Alejandro De Frutos, Sergio Camello y uno entre Álvaro García e Isi Palazón.

Posible once del Rayo Vallecano frente al Barcelona:

Portero: Cárdenas

Defensas: Ratiu, Lejeune, Pelayo/Ciss, Vertrouwd, Balliu/Fran Pérez

Centrocampistas: Óscar Valentín, Unai López

Delanteros: De Frutos, Camello, Álvaro García/Isi