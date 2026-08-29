Ángel Cotán 29 AGO 2026 - 15:29h.

Conversaciones activas entre clubes y con el jugador

El Atlético de Madrid llega a Sevilla sin delantero, con tres bajas de última hora y una novedad

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Es una obviedad. El Atlético de Madrid necesita un delantero centro que complete su ataque para el presente curso. Sin referencias ofensivas para el partido de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Diego Pablo Simeone demanda un nueve antes del cierre del mercado de verano. Con la situación de Julián Álvarez muy abierta, el nombre de Alexander Sorloth gana enteros en la recta final. Los focos apuntan a Jonathan David.

El interés del club colchonero por la incorporación del atacante de la Juventus de Turín es real. Jonathan David ha irrumpido con fuerza en la lista corta de potenciales delanteros del Atlético de Madrid y la negociación ha sufrido importantes novedades.

El Atlético de Madrid tiene "luz verde" por Jonathan David

A sus 26 años, y con contrato hasta junio de 2030 en la Vecchia Signora, el internacional canadiense está por la labor de abandonar la Juventus en busca de más oportunidades. Ahí surgió una posibilidad para un Mateu Alemany que, como informa este sábado el afamado Fabrizio Romano, está en conversaciones activas con el club italiano, pero también con el delantero.

La citada fuente afirma que el Atlético tiene otras dos alternativas en la recámara, pero Jonathan David está muy bien posicionado y se pelea por un fichaje por el que aún se debe acordar la fórmula. En este sentido, el periodista italiano de Mediaset, Orazio Accomando, va más allá y comparte la opinión del futbolista.

El canadiense habría dado "luz verde" al movimiento y estaría por la labor de jugar esta temporada en el Metropolitano. En estos momentos, los intermediarios se encuentran trabajando en la operación en busca de un acuerdo financiero. En paralelo, la Juventus insiste por el fichaje de Alexander Sorloth y el noruego apunta a tener la llave en este cambio de cromos que plantean italianos y madrileños.