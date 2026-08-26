Jonathan David 'hace ojitos' al Atlético de Madrid y entra en una puja por su fichaje

Ángel Cotán 26 AGO 2026 - 11:53h.

La oferta formal aún no se ha producido

El Atlético de Madrid "llama a otros delanteros" y añade un fichaje distinto en ataque

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El fichaje del delantero centro concentra todo el interés en la recta final de mercado en el Atlético de Madrid. Mateu Alemany trabaja a destajo para firmar al tercer atacante puro que solicita Diego Pablo Simeone para poder pelear por grandes cosas esta temporada. Mientras se soluciona el futuro de Julián Álvarez, la dirección deportiva pasa de Londres a Turín.

Este miércoles, el experto en mercado Fabrizio Romano destapaba el interés colchonero en Jonathan David. El futbolista de la Juventus, aún sin Dusan Vlahovic, apunta a abandonar la Serie A en este mercado de verano.

No obstante, la operación no será sencilla, pues aunque el futbolista 'hace ojitos' al Atlético, Mateu Alemany deberá salir victorioso de una puja en la que figuran dos equipos con un importante músculo económico.

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El Atlético de Madrid entra en la puja por Jonathan David

La citada fuente asegura que Jonathan David estaría por la labor de abandonar la Vecchia Signora en caso de una buena oferta. No obstante, en Italia avanza que el Atlético de Madrid deberá imponer a dos equipos de la Premier League. El periodista Nicolò Schira asegura que tanto el Crystal Palace como el Aston Villa están dispuestos a realizar un esfuerzo económico por el internacional canadiense.

En la Juventus escucharán ofertas por el delantero, pero no lo regalarán. Con un contrato largo hasta junio de 2030, Jonathan David tiene actualmente un valor de mercado que ronda los treinta millones de euros. En el Atlético siguen priorizando una operación en calidad de cesión que permita realizar otros fichajes como el de Jorge Salinas.

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Y Julián Álvarez sin entrenar este miércoles

Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, fue baja en el entrenamiento de este miércoles con el conjunto rojiblanco por una “indisposición”, según informó el club, en el regreso al trabajo del equipo después del empate del pasado domingo ante el Villarreal. Ese partido marcó el retorno a la competición del de Calchín (provincia de Córdoba), tras entrar al terreno de juego en el minuto 66, después de la disputa con la selección argentina del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El atacante argentino ha pasado una mala noche por la citada indisposición, por lo que no participa en la sesión matutina en el Centro Deportivo de Majadahonda, donde Diego Simeone, entrenador del equipo madrileño, comienza la preparación del encuentro de la tercera jornada de LaLiga EA Sports del sábado contra el Sevilla, actualmente en la cima del campeonato, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Para ese partido se espera que esté listo Julián Álvarez, que reapareció en la competición con el conjunto rojiblanco en el encuentro del pasado domingo, en el que fue silbado y abroncado por el público por su deseo expresado este verano, y hoy por hoy imposible, de fichar por el Barcelona. La oferta de cien millones de euros a pagar en seis plazos a principios de junio presentada por el club azulgrana fue rechazada por el Atlético, que se ha remitido a la cláusula de rescisión del futbolista de 500 millones de euros.

A una semana del cierre del mercado se ha reactivado el interés del Arsenal en el atacante argentino, según ha publicado la prensa inglesa, aunque el Atlético ha insistido durante todo el verano en la continuidad del delantero, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030.