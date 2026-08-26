El Deportivo hace encaje de bolillos con Adama Traoré por los dos últimos fichajes

Ángel Cotán 26 AGO 2026 - 09:40h.

El extremo aterriza este miércoles en A Coruña

El Deportivo reactiva el fichaje de Lucas Vázquez y busca el acuerdo con una baza

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El gran mercado del Deportivo de A Coruña aún guardaba una guinda. Adama Traoré será oficialmente nuevo jugador herculino en las próximas horas y echará el cierre al ataque del equipo de Antonio Hidalgo. Junto a Aubameyang, el extremo derecho amplía la nómina de futbolistas mediáticos en la plantilla del regreso a LALIGA EA Sports. Y aunque se antoja difícil, la dirección deportiva blanquiazul quiere más en la recta final de la ventana veraniega.

Con días por delante para el cierre de mercado, Fernando Soriano y su equipo de trabajo entran ahora en un nuevo escenario. Con el fichaje de Adama Traoré, el Dépor resuelve la incógnita en las bandas y debe hacer encaje de bolillos por los dos últimos fichajes.

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El Deportivo y el encaje de bolillos por los dos últimos fichajes

Realizar incorporaciones como la del internacional español, aún en calidad de agente libre, requieren un importante esfuerzo en el margen salarial. Un riesgo que el Deportivo está por la labor de realizar y por el que pelea resolver. Y es que, según informa MARCA, el mercado de verano del club herculino no acaba con la incorporación de Adama Traoré.

La citada fuente afirma que Fernando Soriano trabaja, además de en la operación salida, en dos llegadas más para cerrar el equipo coruñés. La gran prioridad pasa por un nuevo defensa que complete el eje de la zaga de Antonio Hidalgo.

El segundo fichaje que se intentará realizar en este tramo final de mercado es el de un centrocampista con experiencia que ocupe la posición de '6'. Si se consiguen cerrar ambos refuerzos, el más que notable mercado herculino alcanzará el sobresaliente. Para ello, el Deportivo busca encaje en un margen salarial que ha quedado muy reducido tras la inminente llegada de Adama Traoré. Todo es posible en los últimos días de la ventana estival.