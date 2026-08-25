El Dépor convence a Adama Traoré: viaje inminente y últimos flecos

Juan Pérez 25 AGO 2026 - 21:12h.

La incorporación está apalabrada entre jugador y club

El fichaje de Adama Traoré provoca un 'pero' y el Deportivo trabaja para resolverlo

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Adama Traoré está muy cerca de convertirse en jugador del RC Deportivo después de semana y media de expectativas descontroladas desde la vinculación del jugador con el club. El extremo español, actualmente sin equipo, parecía una opción remota hace poco y ahora está a punto de firmar para completar un ataque tan temible como inesperado junto a Yeremay y Aubameyang.

A la espera de algún retoque en la defensa, el trabajo de Fernando Soriano tiene en Adama Traoré el broche de oro para el ataque por todo lo que significa: potencia, renombre y experiencia. Ha sido el periodista Matteo Moretto el que ha confirmado el acuerdo entre club y jugador, un movimiento "apalabrado" que se debe cerrar durante el miércoles 26 una vez el jugador aterrice en Coruña.

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Solo falta el reconocimiento médico y rematar los últimos flecos hasta firmar el contrato definitivo, pequeños detalles a sabiendas que las partes se han puesto de acuerdo para tener al jugador en unas horas en Galicia. Salido de La Masía, el de L'Hospitalet de Llobregat no tuvo hueco en el Barça de la MSN donde Leo Messi dejaba sin oportunidades casi a cualquier canterano que venía por detrás, más aún si las alternativas desde el banquillo eran jugadores como Pedro.

Su experiencia en la Premier entre Aston Villa, Middlesbrough, Wolves Fulham y West Ham le dejan con una amplia experiencia en Inglaterra, y ahora llega como agente libre para brillar definitivamente en LALIGA. No lo consiguió en su cesión al Barcelona en 2022, pero ahora su rol y su situación es totalmente diferente.

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A priori el fichaje descarta el fichaje de Lucas Vázquez, al tiempo que deja en un segundo plano a Mella como alternativa en la banda derecha a expensas de cómo configure Antonio Hidalgo el ataque.