El trueque que busca el Atlético de Madrid con Sorloth para el fichaje estrella de Simeone

Joaquín Anduro 16 AGO 2026 - 18:18h.

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El Atlético de Madrid sigue trabajando en el mercado de fichajes más allá del culebrón Julián Álvarez y, siga o no el argentino, Mateu Alemany trabaja en la llegada de un delantero con Nicolas Jackson como el último en sumarse a la lista. Dentro de estos jugadores apuntados destaca también el de Victor Osimhen, cuya llegada la facilitaría la posible salida de Alexander Sorloth al Galatasaray, con quienes ya negocia.

El periodista Yagiz Sabuncuoglu ha desvelado la reunión producida este sábado entre el equipo de Estambul y el agente del delantero noruego. Allí, este último habría puesto sobre la meta los requisitos del jugador, con un salario en torno a los 10 o 12 millones de euros (aprovechando los beneficios fiscales del país otomano) para firmar.

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El trueque más dinero entre Victor Osimhen y Alexander Sorloth

Una vez Alexander Sorloth llegase a un acuerdo con el Galatasaray faltarían las negociaciones con el Atlético de Madrid, con el club colchonero buscando hacer caja con su delantero. A la hora de valorar un traspaso sería la ocasión perfecta para Mateu Alemany de poner sobre la mesa el nombre de Victor Osimhen con un trueque en el que los rojiblancos tendrían que poner también dinero en la operación.

El nigeriano llegó al Galata hace un año por un traspaso de 75 millones de euros, misma cifra que tiene de valor en el portal especializado Transfermarkt. Por su parte, el ariete nórdico le costó al Atleti 32 kilos hace dos temporadas mientras que su valor ha bajado hasta los 18 después de no haberse asentado como titular en la delantera de Diego Pablo Simeone y un Mundial en el que tampoco brilló.

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El Galatasaray parece haberse hecho a la idea de que Victor Osimhen saldrá este verano con el Atlético de Madrid sumándose al interés de otros grandes como el Arsenal o el Tottenham. En favor de los madrileños pasa el hecho de poder ofrecer a Alexander Sorloth en esta operación a modo de intercambio y, con ello, matar dos pájaros de un tiro.