El delantero se reincorpora al Rayo Vallecano tras no encontrar una salida

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El Rayo Vallecano se ha quedado a medias durante unas últimas horas de mercado que arrojó una gran sorpresa: Raúl de Tomás. Casi sobre la bocina, cuando nadie parecía contar con él, el cuadro franjirrojo inscribió al delantero en LaLiga, por lo que deberá ponerse a las órdenes de Beñat San José e integrarse en la dinámica del primer equipo.

Lo cierto es que el año 2026 de RDT está siendo difícil de calificar. El pasado verano se marchó cedido al Al-Wakrah SC de Qatar, pero rescindió su contrato en el mes de febrero tras una inoportuna lesión durante el mercado invernal. Su último partido oficial fue el pasado 7 de enero, por lo que lleva ocho meses sin competir.

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¿Qué ha pasado con Raúl de Tomás?

De Tomás no se incorporó el primer día a la pretemporada del Rayo, pese a que estaba citado. Lo hizo más tarde, al margen del equipo y en solitario mientras el club le buscaba una salida definitiva, pues tiene contrato hasta 2027. Pero esa salida no se dio y, finalmente, le han tenido que inscribir como jugador del primer equipo para no dejarlo en el limbo, con la duda de si podrá tener minutos durante los próximos meses.

Cabe recordar que Raúl de Tomás es el fichaje más caro de la historia del Rayo, que pagó 11 millones de euros por su incorporación en 2022. Por contra, esta segunda etapa en Vallecas está siendo un verdadero fracaso, con sólo 50 partidos y seis goles desde entonces. Además, en diciembre de 2024 se dio de baja "por una enfermedad común" que le tuvo casi tres meses apartado del equipo.

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Ahora, RDT tendrá una nueva oportunidad, la última desde su regreso al Rayo, ya que acaba contrato a final de temporada. Se incorporará a las órdenes de Beñat San José con el objetivo de sumar a nivel individual y colectivo a un equipo que, de momento, está en puestos de descenso con sólo 1 punto en tres jornadas.