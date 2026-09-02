La clasificación de LALIGA tras el mercado de fichajes de verano: inversión total y quién gasta más

Ángel Cotán 02 SEP 2026 - 10:33h.

El Athletic Club, toda una excepción en la élite nacional

El porqué del gran mercado del Deportivo y las inscripciones de sus fichajes en LALIGA

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No va más. A las 23:59 horas del pasado martes, y con algún bombazo inesperado, el mercado de fichajes de verano echó el cierre. En LALIGA EA Sports, los clubes han tenido que realizar encajes de bolillos para completar sus plantillas sobre la bocina. Algunos adelantaron el trabajo y vivieron un final de ventana estival muy tranquilo, aunque otros se han dejado cosas en el tintero.

En ElDesmarque, tras hacer un repaso de todas las altas y bajas en la élite nacional, hacemos un análisis de todo el dinero que se ha movido este verano entre los veinte conjuntos y los clasificamos según la inversión realizada.

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Los clubes han movido más dinero en esta ventana estival

El portal especializado en materia de fichajes Transfermarkt hace balance del mercado veraniego en nuestro fútbol y recoge un aumento del dinero que se ha movido entre los 20 clubes participantes. Un total de 1.200 millones de euros entre salidas y entradas es la cifra general de la ventana estival en la competición doméstica.

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Concretamente, los clubes de LALIGA han gastado 748,03 millones de euros y han ingresado 484,65 millones de euros. Con estos números, el dato final es de un 1,87% más de gasto respecto al mercado de verano de la pasada campaña 2025/26. Eso sí, los ingresos han caído ya que el año pasado se alcanzó la cifra de 679,90 millones de euros.

La clasificación de LALIGA tras el mercado de fichajes de verano

Real Madrid y FC Barcelona vuelven a ser los 'reyes' del mercado de verano en España. La inversión del equipo blanco alcanza los 225 millones de euros, mientras que el club azulgrana se ha gastado un total de 184 millones de euros. En la Casa Blanca han ingresado 58,50 millones de euros, mientras que en Can Barça las arcas han recibido 89,50 millones de euros.

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El Atlético de Madrid ha cerrado su verano con unos gatos de 123 millones de euros y unos ingresos de 58. Como excepción, el Athletic Club es el único club que no ha realizado ningún fichaje y ha apostado por consolidar su plantilla con el regreso de cedidos como Peio Canales o Beñat Gerenabarrena.

Se ha hablado y mucho de los mercados que han realizado los recién ascendidos. El Deportivo de A Coruña es el quinto club que más ha gastado, alcanzando los 26 millones de euros, aunque el Racing de Santander ha llegado a la sorprendente cifra de gasto de los 20 millones de euros. Por el contrario, el Málaga CF no supera el medio millón de euros en inversión (300.000 euros).

Y por último, el resto de mortales. El Getafe rozó los 20 millones de euros en su regreso a Europa (19,5), el Rayo pese a las dificultades superó los diez millones de euros (10,28), el Sevilla FC realizó un mercado muy interesante (15,5), el Deportivo Alavés (13) y el Elche (15,5) también superaron los diez millones de euros, así como el Celta de Vigo (11,8). Además, el Real Betis, que acabó su mercado con el regreso de Dani Ceballos, ha gastado más de treinta millones de euros.Clubes como Valencia, Real Sociedad, RCD Espanyol, Osasuna y Levante no superan las dos cifras en gastos.