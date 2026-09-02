El porqué del gran mercado del Deportivo y las inscripciones de sus fichajes en LALIGA

Ángel Cotán 02 SEP 2026 - 09:27h.

El equipo herculino sorprende a propios y extraños

Los bombazos finales: José María Giménez y Marc Casadó

Compartir







Tras años de travesía en el desierto del fútbol no profesional, el Deportivo de A Coruña regresó este curso a la élite nacional y fue claro desde el inicio con sus intenciones. El palabras de Juan Carlos Escotet, máximo mandatario de la entidad herculina, el aterrizaje en Primera División no iba a ser flor de un día y el objetivo era llegar muy pronto a Europa. Algunos se llevaron las manos a la cabeza, sin embargo, estas declaraciones toman forma con el cierre de mercado de verano.

Hablar de competiciones europeas es una quimera a estas alturas e ilógico en Riazor, pues el Dépor no deja de ser un recién ascendido. Aunque para ser justos, este Deportivo de A Coruña no es un recién ascendido al uso.

PUEDE INTERESARTE Peio Canales se rompe en el Athletic Club: qué tiene y cuánto tiempo estará de baja

Leo Román, José María Giménez, Bright Ede, Angeliño, Marc Casadó, Lorenzo Amatucci, Teun Gijselhart, Jonathan Asp Jensen, Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang. Este ha sido el verano de Fernando Soriano en el regreso a LALIGA EA Sports y una pregunta no deja de sucederse entre los aficionados nacionales... ¿Cómo lo ha hecho posible el Deportivo?

PUEDE INTERESARTE El Celta se cubre las espaldas por Sebastián Cáceres y mueve dos fichajes de última hora

El porqué del gran mercado del Deportivo de A Coruña

El Dépor ha aterrizado en la élite española tras sanear al completo su situación salarial en la Primera Federación, donde no hay grandes controles, y ha podido armar desde cero un equipo sin grandes gastos. A partir de ahí, y con el impulso económico de su máximo mandatario, las inversiones fueron produciéndose hasta armar un equipo competitivo en LALIGA Hypermotion.

La apuesta de Escotet, por el momento, es ganadora. El Deportivo convirtió la deuda por acciones y, en su apuesta por recuperar la inversión, acabó invirtiendo más dinero para regresar a la élite nacional. Al llegar limpio, el club ha podido generar más ingresos puros.

PUEDE INTERESARTE La Real Sociedad decide reabrir su mercado y el Oviedo ofrece una solución a Mikel Goti

Una fecha importante: 5 de febrero de 2026. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad la ampliación de capital y su Límite Salarial sigue engordando en Primera División. Los ingresos por televisión también se han multiplicado, aunque la explicación más breve para este gran mercado estival del Dépor no es otra que aterrizar en LALIGA totalmente limpio. Y si coincide con una competición en la que muchos clubes están ya atados de pies y manos, el impacto es mucho mayor.

Ahora, el Deportivo de A Coruña tiene el importante reto de no fallar en lo deportivo. Si 'la pelotita' no entra, la plantilla herculina sufrirá importantes cambios, aunque ahí también guarda balas importantes en su recámara como posibles plusvalías de peso como Yeremay Hernández o fichajes de futuro que pueden revalorizarse en próximas temporadas.