Tito González 02 SEP 2026 - 09:02h.

Pablo García se despide del beticismo antes de llegar a Santander

El padre de Pablo García desvela el drama de su hijo tras irse entre lágrimas del Betis: "Lo está pasando muy mal"

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ElDesmarque ha sido testigo de las primeras palabras de Pablo García tras confirmarse su salida del Real Betis y si fichaje por el Racing de Santander en calidad de traspasado. El atacante andaluz se marcha al conjunto santanderino a cambio de 5,5 millones de euros por el 50% de sus derechos. Ya más tranquilo, y tras emocionarse la pasada madrugada, el internacional con las categorías inferiores de la Selección Española ha querido mandar un emotivo mensaje a los béticos.

"Ha sido una noche regulera, la verdad, pero ya tenemos en lo que estar centrados. Ha sido muy duro para todos pero hay que poner la cabeza arriba y a seguir", verbalizaba el nuevo jugador del Racing de Santander. A la pregunta de si volverá algún día a vestir la camiseta del Real Betis, el futbolsta andaluz no tiene dudas: "Ojalá que sí. Eso es lo que queremos todos. Había muchas cosas que no dependían de mí, ojalá hubieran salido las cosas como todos esperábamos. Nos hemos despedido (de la dirección deportiva) de manera normal y ya está".

Antes de montarse en el avión con destino Santander, Pablo García quiso mandar un último mensaje a la que hasta ahora ha sido su afición: "Muchas gracias y seguro que pronto nos vamos a volver a ver. Estoy seguro".