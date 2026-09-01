Álvaro Borrego Sevilla, 01 SEP 2026 - 18:54h.

El Racing pagará alrededor de 5.5 millones más bonus

En directo, el último día del mercado de fichajes del Betis

Compartir







Se ha confirmado lo que avanzamos hace casi dos horas. Según ha podido saber ElDesmarque, el Real Betis está cerrando el acuerdo con el Racing de Santander por el traspaso de Pablo García. El conjunto cántabro pagará alrededor de 5.5 millones más bonus por la mitad del pase del jugador, que acepta la propuesta en busca de obtener mayor regularidad en un Primera División. Los clubes ya intercambian documentos. Curiosamente el conjunto cántabro también ha llegado a sondear la posibilidad de incorporar a Álvaro Fidalgo, opción que sigue sin estar descartada a esta hora.

Lo cierto es que la situación ha sido toda una incertidumbre durante el verano. A lo largo de estos meses ha recibido llamadas de clubes como Málaga, Saint Ettiene, Ajax de Ámsterdam o Getafe, pero la propuesta del Real Betis siempre fue la misma. En caso de salir, lo haría a través de una venta, habida cuenta que la totalidad de la plusvalía iría a parar a las arcas del club. Y así ha terminado siendo.

PUEDE INTERESARTE Nelson Deossa insiste en no salir pese a las ofertas que maneja el Betis

Durante el fin de semana surgieron opciones desde el extranjero, pero el Real Betis siempre ha mantenido dudas sobre el interés y las formas del Olympiacos y se mantenía a la espera de lo que decidiese hacer el Hull City, que finalmente ha atacado otros frentes. Todo ello con la 'amenaza' de la Premier League en el horizonte, con algunos clubes más valorando la posibilidad de hacer una oferta antes del cierre de mercado... y esa ha llegado desde España.

El Racing de Santander pagará 5.5 millones por la mitad del pase de Pablo García, mientras que el Real Betis ha intentado aprovechar la coyuntura para engordar la operación con determinados bonus. El futbolista ha dado el visto bueno y los clubes intercambias documentos, a expensas de la firma definitiva.