Álvaro Fidalgo, con tres opciones para salir del Betis

Álvaro Borrego 01 SEP 2026 - 08:55h.

Getafe, Racing y Rayo son tres de los clubes que han sondeado su salida, aunque el jugador tendrá la última palabra

En directo, el último día del mercado de fichajes del Real Betis

Compartir







Llegó la hora de la verdad. El Real Betis afronta el último día de mercado con mucho trabajo por hacer. Las horas serán frenéticas en las oficinas del club y la dirección deportiva centra sus esfuerzos en poder concretar alguna salida que libere espacio salarial para poder materializar el regreso de Dani Ceballos y a partir de ahí reformular las opciones de rematar la planificación con un mediocentro más posicional, petición expresa de Manuel Pellegrini. Para poder inscribir antes deben concretarse salidas, siendo este el principal asunto en el que el club centra sus esfuerzos. Ante la imposibilidad de encontrar acomodo a Lo Celso o Marc Roca, quienes no quieren marcharse y a expensas de lo que pueda ocurrir con Ez Abde, por quien el club se remite a la cláusula, la entidad pone el foco en jugadores como Nelson Deossa, que insiste en seguir, Pablo García o Álvaro Fidalgo, este último con tres opciones para continuar en LaLiga.

Y es que según ha podido saber ElDesmarque, Getafe, Racing de Santander y Rayo Vallecano, en este orden, son las tres opciones que a esta hora maneja el internacional mexicano. El Real Betis espera que durante la jornada de hoy alguno de los clubes dé un paso al frente y termine cristalizando la salida de Álvaro Fidalgo, aunque la última decisión la tendrá el jugador.

Álvaro Fidalgo llegó el pasado mes de enero a razón de 1.5 millones de euros. El centrocampista emergió como oportunidad de mercado en los últimos días del mes, dado que las lesiones de Isco y Lo Celso provocaron un cambio de guion en la hoja de ruta del club. El futbolista cayó de pie y fue indiscutible durante sus primeras semanas, pero a partir de ahí fue desapareciendo progresivamente de los planes del entrenador. Sin ir más lejos, es el único jugador junto a Iker Losada que no ha disputado un solo minuto en estas tres primeras jornadas de campeonado.

El Real Betis está abierto a una salida, ya sea en forma de traspaso -lo ideal- o a través de una cesión, y por el momento las de Getafe, Racing de Santander y Rayo Vallecano, que también ha sondeado el fichaje de Emmanuel N'Goran, son las tres opciones que más fuerza han cobrado durante las últimas horas. Ahora la pelota está en el tejado del jugador.