Fran Fuentes 01 SEP 2026 - 07:39h.

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El triunfo del FC Barcelona frente al Rayo Vallecano tuvo en Raphinha como el hombre decisivo del partido. Y es que Hansi Flick, ante la ausencia de un fichaje de relumbrón en la delantera como Julián Álvarez, y pese a que Gabriel Jesús está en el horizonte, ha ubicado como '9' al capitán barcelonista, y su desempeño, en esa posición, tras la salida de Robert Lewandowski y de Ferran Torres, está siendo magnífico. Tanto es así que suma ya cinco goles en tres partidos, ha arrancado la temporada como un tiro y parece no echar de menos la banda. Sobre esta circunstancia han hablado largo y tendido en El Chiringuito.

Ha sido el propio Josep Pedrerol quien ha lanzado el debate: "Viendo este Barça cómo juega, con Raphinha, con Olmo, con Fermín, no hace falta fichar a un delantero top", reflexiona. En este sentido, Cristóbal Soria señala a los jugadores que podrían hacer esa función: "Yo creo claramente que Fermín, Dani Olmo y Raphinha puedan jugar ahí, pero yo creo que ahora mismo Raphinha nos está sorprendiendo a todos, incluso al propio Flick lo tiene que estar sorprendiendo", comenta.

La explicación, para Cristóbal Soria, es sencilla: "Si puede jugar ahí, es que el movimiento ahora mismo le ha salido perfecto. Es que le ha salido perfecto a Flick. Es que imagínate: no se ha gastado los 120 millones de euros, o 100 millones de euros, en Julián Álvarez; tiene a Gordon y Adeyemi, que pueden jugar en el sitio de Raphinha; y a Raphinha lo ha metido de 9. En la pizarra no lo tenían previsto así, en julio no lo tenían previsto así", reflexiona Soria.

Es entonces cuando Alex Silvestre suelta la bomba: "Es que está al nivel de Mbappé. Es que a ese nivel, está el de Mbappé". Algo con lo que Josep Pedrerol no está de acuerdo: "Ya, ya, pero yo digo Raphinha al nivel de Mbappé todavía no, ¿no? Raphinha está sorprendiendo porque le ha encontrado la posición que le está yendo bien. Pero al nivel de Mbappé... Mbappé está por encima", duda el presentador, mientras que Cristóbal Soria recoge el guante y se muestra completamente de acuerdo con Álex Silvestre.

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