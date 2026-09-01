Lobo Carrasco y la 'fórmula del perdón' para que Julián Álvarez acabe en el Barça, pero no ahora
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El Arsenal no fichará a Julián Álvarez en las últimas horas de mercado tras varias negativas del jugador
Contra su voluntad, pero Julián Álvarez no le queda más remedio que seguir en el Atlético de Madrid. El delantero argentino no podrá ver -de momento- cumplido su sueño de vestir la camiseta del FC Barcelona. El futbolista no ha querido volver a la Premier League de la mano del Arsenal y seguir vistiendo de rojiblanco es a día de hoy la única opción. Sin embargo, Lobo Carrasco deja caer en El Chiringuito una teoría con la que el ex del City podrí acabar llegando a Can Barça, pero no ahora.
Julián Álvarez no llegará al Barça este verano
"Si Julián hace ese movimiento (pedir perdón públicamente) puede haber algo detrás. Puede hacerlo a cambio de algo que definitivamente le permita cumplir con su sueño", deja caer Lobo Carrasco. Josep Pedrerol se imagina el supuesto: "Yo estoy con Lobo, un acuerdo y precio para la temporada que viene. Puede pedir que le firmen un 'yo pido perdón y la temporada que viene me ponéis una cláusula de salida de 150 millones de euros'".
Alfredo Duro apunta a un callejón sin salida para Julián Álvarez, también de cara a los próximos meses. Si Julián Álvarez se resiste a abandonar LALIGA y quiere jugar en el FC Barcelona, no le queda otra que llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid para que le dejen marcharse antes o después. Cabe recordar que el internacional con Argentina tiene contrato con el Atleti hasta nada más y nada menos que... ¡2030!
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