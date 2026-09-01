Lobo Carrasco y la 'fórmula del perdón' para que Julián Álvarez acabe en el Barça, pero no ahora

Redacción ElDesmarque 01 SEP 2026 - 06:58h.

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Contra su voluntad, pero Julián Álvarez no le queda más remedio que seguir en el Atlético de Madrid. El delantero argentino no podrá ver -de momento- cumplido su sueño de vestir la camiseta del FC Barcelona. El futbolista no ha querido volver a la Premier League de la mano del Arsenal y seguir vistiendo de rojiblanco es a día de hoy la única opción. Sin embargo, Lobo Carrasco deja caer en El Chiringuito una teoría con la que el ex del City podrí acabar llegando a Can Barça, pero no ahora.

Julián Álvarez no llegará al Barça este verano

"Si Julián hace ese movimiento (pedir perdón públicamente) puede haber algo detrás. Puede hacerlo a cambio de algo que definitivamente le permita cumplir con su sueño", deja caer Lobo Carrasco. Josep Pedrerol se imagina el supuesto: "Yo estoy con Lobo, un acuerdo y precio para la temporada que viene. Puede pedir que le firmen un 'yo pido perdón y la temporada que viene me ponéis una cláusula de salida de 150 millones de euros'".

Alfredo Duro apunta a un callejón sin salida para Julián Álvarez, también de cara a los próximos meses. Si Julián Álvarez se resiste a abandonar LALIGA y quiere jugar en el FC Barcelona, no le queda otra que llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid para que le dejen marcharse antes o después. Cabe recordar que el internacional con Argentina tiene contrato con el Atleti hasta nada más y nada menos que... ¡2030!

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