Horas frenéticas en los despachos del Metropolitano: se esperan un mínimo de cuatro movimientos

Desvelados todos los detalles del fichaje de Jonathan David por el Atlético

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Horas frenéticas en el Atlético de Madrid. Restan poco más de 24 horas para que se cierre el mercado de fichajes y son varios los frentes que tiene abiertos Mateu Alemany, más allá del 'caso Julián Álvarez'. Hay cuatro jugadores señalados para marcharse, el delantero centro está casi cerrado, se busca un jugador para el costado zurdo, llegan ofrecimientos de última hora y no se descarta alguna salida sorprendente.

Las principales novedades en este penúltimo día de mercado tienen un nombre propio: Jonathan David. Este lunes debe ser un día clave para que la Juventus y el Atlético cierren su llegada. Lo haría, eso sí, en calidad de cedido. Y además, el club italiano seguiría pagando parte de su sueldo.

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Además, según informa el periodista Matteo Moretto, "en las últimas horas también ha sido ofrecido el nombre de Matias Soulé". El jugador de la AS Roma ya estuvo relacionado con el cuadro rojiblanco el pasado mes de junio, pero su nombre había pasado casi desapercibido desde entonces y, según señala el mismo periodista, su llegada "no cobra mucha fuerza", por lo que de momento es una opción que parece algo más improbable.

Las cuatro salidas que maneja el Atlético de Madrid

Y decimos 'de momento' con el caso de Soulé porque la realidad es que el Atlético ha dejado muchísimos deberes para última hora y se esperan varias operaciones en este tramo final de mercado. Especialmente en el apartado de salidas: según Marca, la idea es que salgan Obed Vargas, Thomas Lemar, Carlos Martín y José María Giménez.

La salida de Vargas se da por hecha, aunque todavía no está claro dónde. El Getafe parece ser el gran favorito, aunque hay otros clubes de LaLiga interesados. En cualquier caso, saldrá en forma de cesión después de no haber entrado en ninguna convocatoria hasta la fecha.

Carlos Martín es otro jugador llamado a hacer las maletas, ya sea cedido o traspasado. En las últimas horas ha surgido el Sevilla como una de las opciones.

El caso de Thomas Lemar está algo más estancado. Ha llegado interés desde Turquía, pero ni siquiera se descarta la opción de que se quede en el Atlético para cumplir su último año de contrato. De momento, no ha entrado en ninguna de la tres primeras convocatorias del curso.

Y con Giménez, la situación no ha cambiado demasiado: el club vería con buenos ojos una salida, pero el futbolista no termina de encontrar una propuesta que le satisfaga. Tiene contrato hasta 2028 y su salida, de estos cuatro jugadores mencionados, parece la más complicada.

Nico González, Sorloth, Julián Álvarez, Jorge Salinas y otras operaciones del Atleti

Quien parece alejarse de manera casi definitiva del cuadro rojiblanco es Nico González, que ya jugó en calidad de cedido el pasado curso. El argentino anotó un gol clave este sábado con la Juventus, Luciano Spalletti ha asegurado que cuenta con él y el propio jugador ha estallado a través de su cuenta de Instagram desmintiendo los rumores que aseguraban que había pedido salir: "Estoy cansado, ¿cuándo he dicho que quiero irme? ¿Ha salido de mi boca? Si no te gusto no es un problema mío, simplemente tendrás que soportarme".

Con Julián Álvarez la situación es más que conocida: no fichará por el Barça. A partir de ahí, será el propio delantero quien debe decidir en estas horas si acepta la opción de firmar por el Arsenal o se queda en Madrid pese a la tensa situación con la hinchada rojiblanca. En caso de salir, el Atlético debería lanzarse a por otro delantero.

Todo ello sin descartar posibles movimientos con Sorloth. A principio de verano parecía estar a un paso de la Juventus, pero la operación acabó saltando por los aires. Su lesión en pretemporada no ha ayudado, ni en lo deportivo ni de cara a una posible venta. Si sale, Mateu Alemany también debería ir a por otro delantero más.

La dirección deportiva, además, también busca un refuerzo para el costado zurdo, donde Alejandro Grimaldo no tiene competencia ni sustituto. Jorge Salinas parecía el mejor posicionado, pero el Atlético no quiere pagar la cláusula que pide el Racing. La opción sigue abierta, al igual que toda las mencionadas anteriormente. Y el tiempo apremia, pues el mercado cierra este martes 1 de septiembre a las 23:59 horas.