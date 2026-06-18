En Italia colocan al Atlético de Madrid tras el extremo argentino

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El Atlético de Madrid necesita activarse en un mercado de fichajes en el que, de momento, está completamente parado y no ha empezado con buen pie. Las prioridades de la dirección deportiva están claras, pero todo apunta a que no habrá movimientos hasta que empiece el mes de julio. Mateu Alemany quiere firmar un central, un lateral, un centrocampista y un sustituto de Antoine Griezmann, entre otras cosas. Y en ese último grupo, aparece ahora el nombre de Matías Soulé.

Según informa La Roma 24, el Atlético es uno de los equipos que está tras los pasos de Soulé. Sí, otro argentino en un vestuario con claro acento de la Albiceleste. El problema, eso sí, es que la Roma pide 40 millones de euros, por lo que la operación no se antoja sencilla. Además, hay otros clubes como el Borussia Dortmund o el Bayer Leverkusen que también están tras el argentino.

El Dortmund, por delante del Atlético por Matías Soulé

De hecho, la misma fuente señala que el Dortmund es el gran favorito para llevarse a Soulé, que tiene contrato con el cuadro italiano hasta 2029 y un valor de mercado de 35 millones de euros, según Transfermarkt. El caso es que, según informa el periodista Di Marzio, el deseo del jugador sería marcharse a la Premier League, con clubes como el Aston Villa y el West Ham interesados en su figura, por lo que su futuro es una verdadera incógnita. Durante el pasado curso, participó en 42 partidos con el equipo romano en los que anotó siete goles y repartió ocho asistencias.

Así pues, el interés del Atlético parece quedar en un segundo plano, al menos de momento. Parece evidente que el cuadro colchonero necesita un sustituto de Griezmann. Y si se marchan Sorloth e incluso Julián Álvarez, necesitaría directamente una delantera completamente nueva. Pero de momento no hay movimientos, lo que empieza a impacientar a la hinchada rojiblanca.