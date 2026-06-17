Celia Pérez 17 JUN 2026 - 22:56h.

El central, en la rampa de salida

Lo que no se sabía de las negociaciones entre Marc Cucurella y el Atlético de Madrid: un acuerdo, a escena

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El verano en el Metropolitano apunta a ser bastante largo. A la espera de saber qué pasará finalmente con un Julián Álvarez, que parece dispuesto a salir, la dirección deportiva no desvía la mirada para reforzar una plantilla en la que pone el punto de mira en varios nombres como el de Álex Grimaldo o Morten Hjulmand. Tampoco lo hace de la operación salida, donde hay nombres que apunta a que se van a enquistar más de lo esperado.

Uno de ellos es el de Clement Lenglet. El central francés está en la rampa de salida del Metropolitano y a pesar de que el club desea encontrarle una salida, habiéndolo ofrecido incluso a la Real Sociedad, el futbolista quiere continuar. Solo contemplaría salir si llega una oferta adecuada que le convenza tanto nivel deportivo como económico. Y eso, vista su temporada parece bastante complicado.

Ha sido una de las últimas opciones de Simeone en una defensa en la que se han impuesto Pubill y Hancko, y que también cuenta con Le Normand y José María Giménez. La veces que ha estado en el equipo ha dejado muchas dudas y ha terminado bastante señalado.

La cuestión es que este miércoles el defensa ha cumplido 31 años y el Atlético de Madrid ha publicado un tuit para felicitarle. Con una foto suya y un '¡Muchas felicidades, Clem!', el club rojiblanco quería desearle un feliz día, aunque dicho post se ha convertido en una lluvia de críticas al futbolista. Las redes han respondido a dicha publicación con más de cien comentarios, en los que en su gran mayoría invitan a la salida del jugador. Ya sea rescindiendo contrato o poniendo rumbo a San Sebastián, pero en cualquier caso dejando bastante claro que no desean su continuidad en el Metropolitano la próxima temporada 2026/2027.

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"Ojalá Clemon Lenglet nos regale su salida del Atlético de Madrid", "En Real Sociedad estarás mas cerca de Francia, piénsalo" o "Como regalo de cumpleaños le podemos rescindir el contrato?", son algunos de los comentarios que acompañan el post.