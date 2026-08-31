"Estas palabras las escribí dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", ha escrito

Cristiano Ronaldo envía un mensaje a Leo Messi tras la muerte de su padre

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Leo Messi se retira de la Selección Argentina. El delantero ha anunciado a través de sus redes sociales su adiós al combinado nacional, en una decisión que tomó el 21 de julio, dos días después de perder la final del Mundial 2026 ante España, y que ha comunicado de manera oficial seis semanas después y tras el fallecimiento de su padre.

A sus 39 años, el '10' da un paso al lado en la Albiceleste tras 207 partidos en los que ha anotado 125 goles y ha repartido 125 asistencias y en los que ha ganado dos Copas América y un Mundial, en 2022, además de alcanzar otras dos finales, siendo además el segundo jugador con más goles en los Mundiales, 21, superado únicamente por Kylian Mbappé. Así pues, no estará en el Mundial 2030 ni en la Copa América 2028 y tampoco participará ya en este próximo parón de selecciones del mes de septiembre.

La carta completa de Leo Messi anunciando su retirada de Argentina

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección.

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

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Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".