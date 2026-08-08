Muere Jorge Messi, el padre y representante de Leo, a los 68 años

Alberto Cercós García 08 AGO 2026 - 14:32h.

Su diagnóstico nunca fue revelado públicamente por la familia

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Jorge Messi, padre de Lionel Messi y una de las figuras más importantes en la trayectoria personal y profesional del futbolista, ha fallecido este viernes en un hospital de Rosario, Argentina, a los 68 años. El empresario y representante del jugador llevaba tiempo enfrentándose a una enfermedad cuyo diagnóstico nunca fue revelado públicamente por la familia. Durante las últimas semanas, su estado de salud había generado numerosas especulaciones, especialmente después de que trascendiera que se encontraba ingresado en un centro médico de Rosario. Ante los rumores, la familia Messi emitió el pasado 18 de junio un comunicado en el que confirmó que Jorge atravesaba una situación de salud delicada, aunque aseguró que estaba bajo supervisión médica y evolucionaba favorablemente. Además, sus familiares expresaron su malestar por la difusión de informaciones que consideraban falsas o carentes de sensibilidad y pidieron respeto ante una situación que pertenecía exclusivamente al ámbito privado.

El delicado estado de salud de Jorge Messi ya había trascendido meses atrás, coincidiendo con el Mundial, cuando Lionel Messi protagonizó uno de sus momentos más emotivos después de marcar con la selección argentina. El futbolista no pudo contener las lágrimas y, posteriormente, explicó que había atravesado unos días especialmente complicados por motivos personales. Diferentes periodistas argentinos relacionaron entonces su emoción con la situación que atravesaba su padre, cuya salud habría empeorado durante aquellos días.

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Jorge Messi, pieza fundamental para su hijo Leo

Pese a las informaciones que apuntaban a un cuadro grave e incluso a rumores sobre un posible fallecimiento, Jorge Messi llegó a recibir el alta médica tras experimentar una evolución favorable y regresó a su domicilio en Rosario junto a su esposa, Celia Cuccittini, conocida como Puchi. Desde allí continuó con su recuperación alejado de la exposición pública y acompañado por sus familiares más cercanos.

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Casado con Celia Cuccittini y padre de cuatro hijos —Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol—, Jorge Messi desempeñó un papel decisivo en los comienzos de la carrera del astro argentino. Fue uno de sus principales apoyos durante su infancia y participó activamente en las decisiones que permitieron a Leo continuar con su desarrollo como futbolista. Entre ellas, destacó su lucha para conseguir el tratamiento hormonal que Messi necesitaba cuando era niño y su posterior acompañamiento durante el traslado de la familia a Barcelona, cuando el jugador apenas tenía 13 años. Desde entonces, Jorge permaneció estrechamente vinculado a la carrera de su hijo como representante y figura de confianza. Su fallecimiento pone fin a una larga etapa marcada por su presencia junto al futbolista, aunque la familia nunca ha detallado públicamente la enfermedad que padecía.