Acuerdo cerrado con el Hamburgo para la incorporación del alemán

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El FC Barcelona tiene cerrado el fichaje de Mikael Baza. En una operación exprés que se ha cocinado durante los últimos días, la dirección deportiva azulgrana ha llegado a un acuerdo para incorporar al central, que llegará procedente del Hamburgo. Eso sí, la idea no pasa por incorporarle al primer equipo, ni mucho menos, sino al filial, de ahí que Hansi Flick mantenga abierta la puerta a la incorporación de un defensor zurdo.

"Acuerdo total alcanzado con el Hamburgo SV para el traspaso del central de 16 años de gran talento. Reconocimiento médico y firma programados para el martes. Contrato hasta 2029 acordado", ha informado de forma exclusiva el periodista Florian Plettenberg en Sky Sports. La idea del club azulgrana, añade, es incorporarle al Barça Atlètic antes de dar el salto al primer equipo, por lo que de momento no se entrenará a las órdenes de Hansi Flick.

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Quién es Mikael Baza y cuál es el plan del Barcelona

Lo primero que hay que tener en cuenta de Baza es que es un jugador de sólo 16 años. Es decir, que todavía está en fase de crecimiento, tanto deportivo como físico, de ahí que no se vaya a incorporar al primer equipo. Nació en Alemania en 2010, pasó por las categorías inferiores del Süderelbe Jugend antes de llegar al Hamburgo en 2025 y, como curiosidad, es el primo de Jonathan Tah, jugador del Bayern que hace un año también estuvo en la órbita azulgrana.

Esta llegada no cierra la puerta, ni mucho menos, a la incorporación de un central. De hecho, el periodista Gerard Romero ya ha advertido de que "no es el central que buscan para el primer equipo", lo que invita a pensar que Deco todavía está perfilando el mercado en busca de alguna incorporación de última hora para la línea defensiva, especialmente de perfil zurdo, ocupación que ahora mismo ocupa un Gerard Martín que sigue dejando dudas partido a partido.