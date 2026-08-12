El mensaje de Cristiano Ronaldo a Leo Messi tras la muerte de su padre

El luso muestra sus condolencias y le manda "mucha fuerza"

La decisión de Messi tras la muerte de su padre: permiso indefinido, visitas de compañeros...

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Cristiano Ronaldo manda sus condolencias a Leo Messi. El argentino ha publicado este miércoles a través de las redes sociales un emotivo mensaje dedicado a su padre, Jorge, quien falleció el pasado sábado en Argentina. Un extenso texto a través de Instagram en el que se muestra emocionado y que ha recibido miles de mensajes de apoyo, entre los que se encuentra la estrella portuguesa.

El mensaje de Cristiano ha sido escueto: "Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", ha escrito en la misma publicación de Messi, de manera pública.

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Se trata de la primera muestra pública de afecto del luso hacia el argentino, quien a lo largo de los últimos años se ha convertido en su gran enemigo deportivo, si bien es cierto que los dos se han tratado siempre con máximo respeto, sobre todo desde que separaron sus caminos del fútbol español.

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Messi está viviendo días complicados, tal y como él mismo ha explicado, y tiene permiso del Inter Miami para seguir acompañando a su familia. En cuanto a Cristiano, su situación personal es complemente distinta: se acaba de casar con Georgina Rodríguez de forma secreta, en una boda de la que no han trascendido demasiados detalles y que se produjo en la más absoluta intimidad.