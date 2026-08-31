Nelson Deossa insiste en no salir pese a las ofertas que maneja el Betis

Álvaro Borrego 31 AGO 2026 - 17:26h.

El Spartak de Moscú está dispuesto a ofrecer 12 millones, pero el jugador se mantiene reacio a salir; el Betis espera convencerlo en estas últimas horas de mercado

En directo, el mercado de fichajes del Betis y la situación de Dani Ceballos

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Apenas restan 30 horas para el cierre de mercado y el Real Betis centra sus esfuerzos en concretar alguna salida que libere el espacio suficiente para hacerle hueco a Dani Ceballos, uno de los grandes deseos del club en este final de verano. El club sigue intentando mover a varios de los futbolistas que más liberarían como es el caso de Nelson Deossa, aunque la postura del futbolista sigue siendo reacia a salir. Sin ir más lejos, y según ha podido saber ElDesmarque, el Spartak de Moscú ha trasladado en las últimas horas su deseo de firmar al centrocampista, ofreciendo una cantidad cercana a los 12 millones de euros entre fijos y variables, pero el colombiano sigue manteniéndose reacio a salir. Su nombre ha sido sondeado también por el Club América de México, cuya disposición es algo menor que la de los rusos, de ahí que esta opción se haya desinflado, aunque en cualquier caso la respuesta ha sido la misma.

Nelson Deossa sigue reacio a escuchar propuestas, mucho menos de países en los que el nivel deportivo es mucho más bajo, y solo contemplará una salida en el tramo final de mercado si llega una oferta atractiva en lo económico pero sobre todo en lo deportivo. Algo que por el momento, a su juicio, no termina de cristalizar. Sin ir más lejos el propio jugador reveló hace un par de días que sus intenciones "están claras", lo que limita y mucho los movimientos del club en el mercado. A las 17:00 horas del 31 de agosto el jugador sigue reacio a salir, pese a que el Real Betis le ha abierto las puertas y el jugador sabe que en su posición será difícil tener regularidad.

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Con todo acordado entre las partes, el futbolista frenó a última hora su acuerdo con el Vasco da Gama, convencido de que eso habría implicado un paso atrás en su carrera. Tampoco le convencieron las opciones de River Plate o América de México, que ahora vuelve a intentarlo aunque con menor músculo económico que otros como el Spartak de Moscú.

Mientras tanto, el Real Betis sigue confiando en poder convencerle de que la salida es lo mejor para todas las partes. Una venta a la Premier League ha sido siempre el contexto ideal para el Real Betis, que ya hace un año, cuando se concretó su fichaje, valoraba esa posibilidad futura, dado que las condiciones de Nelson Deossa casan a las mil maravillas con el perfil de futbolista que tanto gusta en Inglaterra... aunque a esta hora cualquier destino será positivo para la hoja de ruta de la dirección deportiva. En Heliópolis no descartan ningún escenario y todavía esperan que cristalice alguno de esos sondeos o/y ofrecimientos realizados durante estas semanas.