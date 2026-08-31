El Betis vuelve al trabajo con Iker Losada y Pablo García aún con el grupo

Álvaro Borrego 31 AGO 2026 - 10:23h.

Iker Losada debe resolver su salida hoy lunes, mientras que el futuro de Pablo García sigue en el aire

En directo, el mercado de fichajes del Betis y la situación de Dani Ceballos

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El Real Betis Balompié ha regresado al trabajo para iniciar la preparación del duelo del próximo viernes contra el Real Madrid. Lo hace con el propósito de enmendar el bochorno perpetrado contra el Levante y con el deseo de recuperar la senda del triunfo, aunque hacerlo contra el líder, con José Mourinho al frente, no será una asignatura fácil. Todo ello en mitad del cierre del mercado, al que apenas le restan poco más de 30 horas para su finalización. Dos días frenéticos en clave verdiblanca que empiezan con la salida de Gonzalo Petit al Cádiz, en calidad de cedido, siendo este el primero de los varios movimientos que debe hacer la dirección deportiva que encabeza Manu Fajardo para, entre otras cosas, encontrar la viabilidad económica para hacerle hueco a Dani Ceballos.

La noticia más positiva es la continuidad de Gio Lo Celso. El argentino acumula una sesión más con el grupo y está más cerca de poder regresar a una convocatoria, aunque el entrenador ya advirtió que prácticamente estaba descartado para la visita del Real Madrid. Las ausencias del entrenamiento siguen siendo las de Junior Firpo, por motivos personales, Diego Conde y Aitor Ruibal, estos todavía en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

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El de este lunes ha podido ser el último entrenamiento de Iker Losada, pendiente de resolver su salida. En principio el centrocampista debería resolver hoy su nuevo destino, aunque por el momento sigue ejercitándose a las órdenes de Manuel Pellegrini.

A la hora de la redacción de esta noticia sigue sin haber ningún avance significativo en el tema de Pablo García. El Real Betis sigue con ciertas dudas sobre el interés y las formas del Olympiacos y se mantiene a la espera de lo que decida hacer el Hull City, que también tiene otras opciones. Todo ello con la 'amenaza' de la Premier League en el horizonte, con algunos clubes más valorando la posibilidad de hacer una oferta antes del cierre de mercado.