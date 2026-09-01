Ángel Cotán 01 SEP 2026 - 00:10h.

El técnico alemán responde a todo tras vencer al Rayo

El uno por uno del Barcelona ante el Rayo Vallecano: tres notas altas y un gran señalado

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Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en sala de prensa tras la disputa del FC Barcelona - Rayo Vallecano. El entrenador alemán, feliz por la victoria de su equipo este lunes y por el pleno de triunfos en LALIGA EA Sports, habló de nombres propios durante su comparecencia y también del mercado de fichajes que aún sigue abierto.

Antes de acudir a la sala de prensa, el entrenador del FC Barcelona compareció ante el micrófono de DAZN. Allí, Hansi Flick dio un toque de atención a sus pupilos y reaccionó al nuevo fichaje de Gabriel Jesús.

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Las palabras de Hansi Flick tras ganar en el FC Barcelona - Rayo

Le gustó la reacción del equipo tras el 0-1. "Sí, por supuesto. También creo que jugamos muy bien en la primera mitad, así que el gol, 0-1 en contra nuestra, era una posibilidad. Pero al final, la reacción fue muy buena, y sí, me gustó mucho lo que vi en la primera parte".

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Toque de atención. "No, lo que quiero decir es, como ya saben cuando van ganando 3-1, también deben, especialmente en casa, controlar el partido mucho mejor. Así que creo que tenemos la calidad para controlarlo, para dominar más el balón, y por supuesto esto también puede deberse a la situación, y a la mentalidad del equipo. Algunos jugadores siempre quieren atacar, siempre, siempre, pero a veces también es bueno recuperarse, porque cuando controlas el balón, tienes que recuperarte. Esto es realmente necesario en la forma en que jugamos, y en nuestro estilo de juego, para también encontrar situaciones en las que podamos hacer que el balón corra, no nosotros los que corramos".

Gabriel Jesús. "Para mí, es un delantero de primera clase y será muy importante para nosotros. Puede aportarnos muchas cosas, estoy muy feliz de tenerlo aquí".