Basilio García Sevilla, 31 AGO 2026 - 23:39h.

El jugador llegará cedido con opción de compra

En directo, últimas horas del Sevilla FC en el mercado de fichajes: ya se espera a Stassin

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El delantero que esperaba fichar el Sevilla FC en el tramo final del mercado de fichajes está cerrado. Lucas Stassin llegará al equipo nervionense en el ‘deadline day’ procedente del Saint-Etienne, completando una delantera que ya conforman Robbie Ure e Isaac Romero, y que incluso podría incorporar un efectivo más si se cierra lo de Deivid Washington.

El futbolista se quedó fuera a última hora de la convocatoria del partido de su equipo ante el Dijon, celebrado este lunes, y poco más tarde el diario L’Equipe dio todas las claves de una operación que ha quedado perfilada a la espera de que el jugador llegue a la capital hispalense.

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Indica el diario de referencia del deporte francés que Stassin llegará cedido con una opción de compra no obligatoria que asciende a los 25 millones de euros, desembolsando el Sevilla para su cesión una cantidad de 2,5 millones de euros. En el caso -improbable- de que se ejerza la compra, el Saint-Etienne se guardaría un 20% de una futura venta, tras ampliar su contrato una temporada más con el club francés, que ahora expira en 2029.

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Viaja a Sevilla este martes

El futbolista ya ha recibido el permiso de su club para viajar a Sevilla, donde se le espera este martes al mediodía. Se cierra así el primero de los futbolistas que deben llegar a Nervión en las últimas horas de mercado, y aún queda margen para inscribir otro más.

En el Saint-Etienne ha marcado 23 goles en 66 partidos, 12 en la Ligue 1 y 11 en la Ligue 2. A sus 21 años es internacional absoluto con Bélgica, jugando en la fecha de selecciones previa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Formado en la cantera del Anderlecht, pasó del Westerlo al club galo a cambio de 10 millones de euros en 2024.