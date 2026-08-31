Basilio García Sevilla, 31 AGO 2026 - 16:26h.

El suizo tiene ahora todas las papeletas para quedarse en Nervión

En directo, el penúltimo día del Sevilla FC en el mercado de fichajes; se busca delantero y extremo

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El final del mercado se acerca y en el Sevilla FC, como en prácticamente todos los equipos de Europa, queda mucho trabajo por delante. El equipo está falto de efectivos, tal y como ha denunciado Luis García Plaza en los últimos días, mientras desde el club tranquilizan argumentando que vendrán entre dos y cuatro futbolistas antes de la medianoche del primer día de septiembre. La clave para ello, como es conocido desde hace semanas, está en la venta de Rubén Vargas.

A primera hora de la tarde del 31 de agosto, el suizo tiene ahora mismo muchas papeletas para continuar en el Sevilla la próxima temporada. El mercado es tremendamente volátil en los últimos días y todo podría cambiar, pero la sensación en las oficinas nervionenses es que el mundialista continuará. El Olympiacos ha negociado por él, sí, pero a la hora de la verdad no ha enviado la última oferta que satisfaga a la entidad blanquirroja para vender a quien es uno de sus jugadores franquicia.

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Y lo de jugador franquicia no es solo un término usado en la NBA, sino que la normativa de LALIGA contempla que, si un futbolista cobra más del 5% de la masa salarial del equipo, su salida computa en mayor porcentaje. Se podría utilizar el 70% del salario y amortización -poco en este caso- que libera y un 30% de la plusvalía generada.

Lo que supondría la salida de Rubén Vargas

Vargas llegó en enero de 2024 procedente del Augsburgo por un traspaso ligeramente superior a los dos millones de euros, asegurándose una de las fichas más altas de la plantilla. El hueco que generaría si se cumple el traspaso que anhela el Sevilla sería bastante alto por plusvalía y sueldo liberado y, sumado al que ya tiene, se podría acudir al mercado con mayor fortaleza para intentar darle un pequeño salto de calidad al equipo.

Sin embargo, en el Sevilla sí que tienen claro que es un futbolista que tiene mercado y lo tendrá en el futuro, y que no se va a regalar si no se llegan a las cifras en las que ha tasado al jugador: unos 15 millones de euros. Olympiacos no lo ha hecho, y a estas horas no parece que lo vaya a hacer ningún otro club. A estas horas. Además, se confía en que es un jugador aprovechable y que, sin un Mundial en lontananza, Luis García Plaza podría reconducirlo para aportar su calidad a un equipo que está bastante falto de ella.

Con todo, hay hueco para realizar esas dos incorporaciones que dejarían la plantilla en 22 futbolistas del primer equipo y confianza en que se van a firmar, a la espera de lo que sucediera con Marcao y Fabio Cardoso. El brasileño no tiene pinta de moverse, mientras que para el luso se valora una rescisión de contrato si no llega una oportunidad en estas horas. La clave sigue siendo Vargas, pero a estas horas parece muy complicado que se llegue a activar.