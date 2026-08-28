Basilio García Sevilla, 28 AGO 2026 - 12:32h.

El madrileño analiza en la previa el partido ante el Atlético de Madrid con el mercado como principal tema a tratar

La venta de Vargas

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El Sevilla FC está ante un partido de campanillas como es cada temporada la visita del Atlético de Madrid al Ramón Sánchez-Pizjuán, pero el equipo lo va a afrontar muy mermado y con poquísimos efectivos. Oso ya vuela hacia Francia para fichar por el Estrasburgo, mientras Rubén Vargas sigue trabajando al margen a la espera de una salida. Mientras tanto, siguen sin llegar fichajes y a Luis García Plaza se le nota ya cansado de mirar la lista de jugadores disponibles y ver tan pocos efectivos del primer equipo cuando apenas quedan cuatro días para que cierre la ventana de fichajes.

El madrileño, siempre dicharachero en rueda de prensa, ha ofrecido este viernes una cara bien distinta en la previa del choque ante los colchoneros. Visiblemente cariacontecido y con pocas ganas de responder en profundidad, no como otras veces, ha pasado muy por encima de todas las cuestiones relacionadas con el mercado, no sin perder la oportunidad de dejar algún recado a la dirección deportiva, que tiene que hacer muchos movimientos hasta el 1 de septiembre, cuando cierra la ventana de fichajes. Su comparecencia apenas ha durado unos seis minutos, mucho menos de lo habitual.

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Luis García Plaza ha sido duro, ha calificado como “un palo” la salida de Oso, ha respondido con cierta sorna que la situación de Rubén Vargas está “perfectamente gestionada” hasta que acabe el mercado, aunque adelantó que una vez más no irá convocado, y además ha afirmado que no sabe si van a venir los jugadores que ha pedido. “El problema no es mío”.

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Las declaraciones de Luis García Plaza

La salida de Oso. "Es un palo y tenemos que digerirlo. El problema no es mío en cuanto a encontrar al sustituto. Ya está".

Estado del equipo. “Estamos con muchas ganas, con nuestra gente, a competir y a darlo todo. Cuando haces eso puedes ganar, empatar o perder, hasta ahora se nos ha dado para ganar, pero el equipo lo ha dado todo, pero te quedas con lo importante".

El Atlético de Madrid. "La anterior rueda de prensa no me hicisteis ni una pregunta del Athletic de Bilbao, ni una. El rival es un equipazo, semifinalista de Champions, con campeones del mundo... Tenemos que dar nuestra mejor versión para poder ganar. Es un partido muy bonito, atractivo y motivante. Es de un nivel altísimo y tenemos que hacerlo mejor posible".

Isaac y jugar con dos delanteros. “Mi idea es que Isaac juegue siempre acompañado, como el año pasado, salvo que no haya otra posibilidad. Lo utilicé al lado de Akor, Neal y Alexis. Creo que he contestado a la pregunta. Si salimos con los dos, en la segunda parte no tengo cambios, hasta que no venga más gente es difícil salir con dos delanteros”.

Alfon. “Para convocarlo está, para jugar un ratito como máximo. Una gran noticia”

Rubén Vargas. “No va a ir convocado”.

Gestionar el día a día del suizo. “Hasta que termine el mercado está perfectamente gestionado”.

Progresión del grupo. “Diferente. No tiene nada que ver las circunstancias, era mi segundo partido, había que ganar sí o sí, se sacó adelante con un apoyo brutal de la afición. Cuando cambias muchos jugadores, el equipo es diferente. La palabra es diferente.

El cuadro final del Sevilla en el mercado. “No lo sé. Nos toca competir”.

Julio Díaz por Oso. “Puede ser, la otra opción que tengo es Chidi. Ya lo conocéis, porque veis al equipo jugar. Aunque Oso parta de banda, cuando nos hacen cinco carriles, o cinco pasillos, hace de quinto defensa. En el segundo gol del otro día el parte de ese carril defensivo, coge la pelota y traslada y ahora mismo nadie puede hacer eso en la plantilla. Solo Julio. Ni Chidi ni Alfon. El año pasado también lo hacía Juanlu, ahora no tenemos ningún jugador que haga eso”.

Se le ve afectado. “Competir mañana, a competir, no hay otra”.

Situación del Atlético con Julián Álvarez. “No lo sé, los veo un equipazo. Hay que preguntárselo al Cholo”

Juan Iglesias. “Está bien, está perfecto. Físicamente está bien. Se ha recuperado perfectamente de un golpe muy duro”.

Canteranos. “Cojonudos, están aportando mucho y estoy super contento con ellos. Están ayudando muchísimo, que sigan así. Están en un pico alto y tienen que saber que llegarán los momentos malos y en esos momentos ser más estables”.