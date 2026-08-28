Basilio García Sevilla, 28 AGO 2026 - 11:33h.

El suizo trabajó al margen mientras su futuro sigue en el aire

La venta de Vargas

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Está a punto de confirmarse la salida de Joaquín Martínez Gauna ‘Oso’ del Sevilla FC, pero otro de los extremos zurdos de la plantilla sevillista se encuentra también en la rampa de salida. Rubén Vargas, con un acuerdo cerrado con el Olympiacos y el interés del Bolonia acechando, suma un nuevo día en una situación muy parecida. Un nuevo ‘día de la marmota’ para él.

Ante la ausencia de Oso, la presencia del helvético en el entrenamiento de este viernes del primer equipo sevillista ha sido una vez más noticia. Se espera que salga, pero mientras tanto, y a falta de cuatro días para el cierre del mercado, se ejercita a medio gas. Estuvo presente en el entrenamiento que Luis García Plaza ha celebrado en el estadio en la víspera del partido ante el Atlético de Madrid, sí, pero una vez más solo de forma parcial.

El propio entrenador ha confirmado en rueda de prensa lo que se esperaba, que "no va a ir convocado", aunque asegura que la situación se está gestionando "perfectamente" hasta que termine el mercado.

Rubén Vargas saltó al césped con el resto de sus compañeros, calzado con botas de fútbol. Estuvo presente en la charla técnica de García Plaza y participó en los primeros ejercicios con balón, pero poco después se marchó a la banda para trabajar en la bicicleta estática, repitiéndose así una estampa que se ha hecho habitual este verano. No compite con Tadej Pogacar ni corre la Vuelta a España, pero últimamente se le ve mucho montado en bici.

El entrenamiento, sin Oso y con Juan Iglesias

Más allá de todo el embrollo del suizo y las informaciones sobre su futuro, el entrenador madrileño ha contado con toda su plantilla excepto el citado Oso, que se marcha al Estrasburgo y tiene previsto volar hacia Francia este mismo viernes. Juan Iglesias ha sido uno más y apunta al partido ante los colchoneros, así como un Giorgi Kochorashvili que ya ha completado una semana de entrenamientos con su nuevo equipo.

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Luis García Plaza ha ofrecido en la rueda de prensa una actualización respecto a la situación de Rubén Vargas, confirmando que tenía pocas papeletas de entrar en la convocatoria mientras su situación no se resuelva, como ya sucediera la pasada semana en Bilbao.