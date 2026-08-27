Basilio García Sevilla, 27 AGO 2026 - 22:54h.

El equipo romano ficha un nuevo delantero y se queda sin sitio

Petar Ratkov, una de las opciones del Sevilla para completar el ataque

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El Sevilla FC tiene como prioridad firmar un delantero, pase lo que pase con Rubén Vargas. El nombre que ha surgido con más fuerza en las últimas horas es el de Petar Ratkov, delantero serbio de la Lazio que aparece como opción ante las complicaciones para firmar a George Ilenikhena. El nigeriano es el favorito de la dirección deportiva, pero el Al Ittihad no cede en sus pretensiones y el fichaje parece bloqueado.

Así las cosas, José Ignacio Navarro ha puesto sus ojos en el joven atacante balcánico, por el que la Lazio pagó en el pasado mes de enero la cantidad de 13 millones de euros al Red Bull Salzburgo. Gennaro Gattuso no cuenta con él y, tanto es así, que la Lazio ha firmado no uno, sino dos delanteros para la temporada que acaba de comenzar.

A principios de julio se hizo con la titularidad definitiva de Boulaye Dia tras dos años cedido por la Salernitana, y este jueves ha confirmado oficialmente el fichaje de Andrea Pinamonti, por el que ha pagado tres millones de euros al Sassuolo. Por su parte, el canterano Gabriele Artistico va a firmar por el Pádova de la Serie B a cambio de 3,5 millones de euros en las próximas horas, mientras que el joven Federico Serra, de 20 años, ha convencido en pretemporada y podría tener oportunidades en el curso que acaba de empezar.

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Puertas cerradas y a buscar una salida

De este modo, a Ratkov se le van cerrando las puertas de la Lazio mientras avanza el mes de agosto, y el jugador, reacio a salir en un primer momento, sí ve con buenos ojos la opción del Sevilla. Llegaría cedido con opción de compra no obligatoria tras medio año muy duro para él en la capital de Italia, donde no ha cumplido las expectativas.

Sin embargo, no es la única opción en la que están trabajando los nervionenses, pues si se produce la salida de Rubén Vargas el club tendrá más posibilidades económicas para firmar en los últimos días del mercado. Está bien posicionado, pero se barajan otras alternativas.