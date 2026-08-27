La delantera vuelve a España tras su paso por México

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Ya es oficial: Jenni Hermoso regresa a España y vuelve a vestir la camiseta del Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco ha confirmado este jueves el regreso de la delantera, que a sus 36 años y tras su paso por México firma un contrato de una temporada, hasta 2027, para lucir por tercera vez en su carrera la indumentaria colchonera.

"Jenni Hermoso (9 de mayo de 1990, Madrid) es nueva jugadora del Atlético de Madrid tras el acuerdo alcanzado entre nuestro club y la futbolista. La madrileña llega para reforzar la parcela ofensiva de nuestro equipo hasta el 30 de junio de 2027", ha informado el club en sus canales oficiales.

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"Hermoso ingresó en nuestro club a los 12 años de edad, alcanzando la disciplina del primer equipo en 2006 y consiguiendo, meses más tarde, un gol que certificaba el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional. Aquel encuentro ante la Unió Esportiva L’Estartit fue uno de los primeros pilares sobre los que se comenzó a asentar nuestra historia".

El Atlético recuerda, además, que "la carrera de Jenni Hermoso está cargada de éxitos tanto a nivel de clubes como de Selección Española, con la que cuenta con dos UEFA Nations League y una Copa del Mundo", además de ser "un pilar en la consecución de nuestra última liga" durante su segunda etapa, cuando anotó 24 goles.

"He tenido la suerte de elegir dónde estar y hoy me siento una privilegiada de poder decir que estoy en el lugar donde quiero", ha expresado la futbolista a través de los medios oficiales del club, confirmando también que lucirá el dorsal '9' en esta tercera etapa.