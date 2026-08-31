¡Bienvenidos!

Basilio García Álvaro Borrego Sevilla, 31 AGO 2026 - 08:28h.

Las últimas horas de la ventana de fichajes están al rojo vivo en las oficinas de Nervión

La hoja de ruta del Sevilla en las últimas horas de mercado

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Quedan solo 48 horas para que se cierre el mercado de fichajes del Sevilla FC en este verano 2026/27. José Ignacio Navarro ha dado numerosas bajas y ha fichado a ocho jugadores -Juan Iglesias, Sangante, Jon Guridi Odysseas Vlachodimos, Julio Díaz, Fran González, Robbie Ure y Kochorashvili-, pero le hacen falta al menos dos o tres piezas para completar la plantilla que desea Luis García Plaza.

En las oficinas nervionenses tienen marcadas dos posiciones para reforzar al equipo, la del delantero y la del extremo que sustituya a un Oso que ya es del Estrasbugo, pero se podrían precipitar las operaciones si se diera una venta importante como la de Rubén Vargas. Mientras tanto, Luis García Plaza aprieta ante la falta de efectivos.

Todo puede ocurrir entre este lunes y este martes en el Sevilla FC y en ElDesmarque estaremos para contártelo al minuto.

En directo, el 31 de agosto del mercado de fichajes del Sevilla FC