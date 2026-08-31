El uno por uno del Barcelona ante el Rayo Vallecano: tres notas altas y un gran señalado

Ángel Cotán 31 AGO 2026 - 23:30h.

Raphinha, una vez más, el mejor del equipo culé

Julián Álvarez agota sus cartuchos en el Atlético de Madrid y el Barcelona le promete volver

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Con susto inicial e incertidumbre por momentos, el FC Barcelona venció al Rayo Vallecano en un nuevo vendaval ofensivo del equipo de Hansi Flick en la primera mitad. Raphinha con un doblete, Lamine Yamal (también doblete) con una maravilla propia de su mejor versión y Lejeune, en propia puerta, confirman el pleno liguero del conjunto azulgrana.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del FC Barcelona ante el Rayo Vallecano y ponemos nota a su partido.

Joan García (5): Poco pudo hacer en el primer gol de Sergio Camello. A contrapié en el doblete del delantero de la franja.

Jules Koundé (4): Retratado en el 0-1 ante un Álvaro García que le ganó la espalda. Fallo terrible.

Pau Cubarsí (5,5): Poco trabajo para el joven internacional.

A. Christensen (5): No pudo contener la entrada en el área de Camello en el primer gol en contra del curso liguero. Partido correcto.

Xavi Espart (6): Encontró rápido a Raphinha en la jugada del empate. Defendió bastante mal la acción del 0-2.

Pedri (6): Muy buen encuentro del centrocampista. Marcó los tiempos del partido en todo momento.

Marc Bernal (5,5): Cárdenas le negó un golazo tras un disparo lejano.

Dani Olmo (5): Encontró en varias ocasiones a sus compañeros en el área. Le faltó acierto.

Lamine Yamal (9): Bombazo a la escuadra para confirmar la remontada en dos minutos. Los presentes en el Camp Nou se llevaron las manos a la cabeza. Está de vuelta. Puso de gol a Fermín para la sentencia, aunque su compañero no estuvo acertado. La manita corrió de su cuenta.

Anthony Gordon (8): Conducciones peligrosas como la que acabó en el gol anulado a Jules Koundé. Forzó el fallo de Lejeune para el 3-1. Lo hizo perfecto en el 4-2.

Raphinha (9): Un quiebro de cine en el área y una definición a la altura de su talento. Golazo para el 1-1. Firmó el doblete cuando más dudas había.

Los cambios de Hansi Flick en el Barcelona - Rayo Vallecano

Rodri (5,5): Ordenando en el medio desde que ingresó al campo. Sigue sumando minutos.

Fermín López (5): Erró una ocasión clamorosa a los pocos minutos de salir al verde.

Joao Cancelo (5): Cumplió.

Adeyemi (6): No disfrutó de grandes ocasiones, pero participó en el segundo gol de Lamine Yamal.

Hamza Abdelkarim (Sin calificar): Hansi Flick le hizo debutar.