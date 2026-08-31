Alineaciones confirmadas de FC Barcelona y Rayo Vallecano en la jornada 3 de LALIGA

Ángel Cotán 31 AGO 2026 - 20:17h.

El Camp Nou cierra la tercera fecha de la competición doméstica

Convocatoria del Barcelona ante el Rayo con cinco bajas y un gran señalado: salida inminente

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El Camp Nou echa el cierre a la jornada 3 en LALIGA EA Sports. Este lunes, FC Barcelona y Rayo Vallecano se miden las caras en un encuentro con claras dinámicas opuestas. Por un lado, el conjunto azulgrana, y aunque sin un nueve puro, ha demostrado una alta capacidad goleadora en los primeros compromisos ligueros. Por su parte, el conjunto de la franja sigue con incertidumbre un cierre de mercado que promete más salidas.

Hansi Flick y Beñat San José batallarán por los tres puntos en el coliseo catalán. El técnico germano, ya con la UEFA Champions League en el horizonte, saca un once de garantías en busca del pleno en las tres primeras jornadas. El entrenador rayista, con varias bajas en su formación de gala, encuentra alternativas en busca de un buen encuentro.

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La alineación confirmada del FC Barcelona

Este es el once que pone en liza Hansi Flick: Joan García volverá a ser el encargado de defender los tres palos azulgranas. El portero contará con la colaboración de una línea defensiva compuesta por Pau Cubarsí, Kounde, Christensen y Xavi Espart. En la sala de máquinas, Pedri llevará la manija junto a Marc Bernal y con Dani Olmo como verso libre. El ataque estará compuesto por Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.

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El once titular del Rayo Vallecano

Beñat San José sale de inicio con estos once jugadores: Cárdenas será el portero titular. En defensa, Iván Balliu será el lateral derecho, mientras que Vertrouwd será el izquierdo. El eje de la zaga lo ocupan Pathé Ciss y Florian Lejeune. En la medular, Óscar Valentín, Unai López y el flamante fichaje Bouare tratarán de plantar cara al talentoso mediocampo azulgrana. En ataque, Jorge De Frutos, Álvaro García y Sergio Camello.