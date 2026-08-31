Convocatoria del Barcelona ante el Rayo con cinco bajas y un gran señalado: salida inminente

Hansi Flick convoca a 22 jugadores para el duelo del Camp Nou de la tercera jornada

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El FC Barcelona ha confirmado este mismo lunes la convocatoria de Hansi Flick para el partido ante el Rayo Vallecano, que se arrancará a las 21:30 horas en el Camp Nou. El técnico cita a 22 futbolistas en una lista con cinco ausencias, tres de ellas por lesión, una por temas burocráticos y otra última a raíz de su salida inminente del club.

Gavi, Frenkie de Jong y Roony Bardghji son los tres jugadores que se han quedado fuera por lesión. El internacional español aún no se ha recuperado de la contusión en la rodilla sufrida en el primer partido y se perderá su segundo encuentro consecutivo, aunque todo apunta a que se incorporará a la dinámica de grupo esta misma semana con vistas al duelo del domingo en Mestalla.

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Frenkie aún se recupera de la polémica lesión de rodilla originada durante el Mundial, que le ha hecho perderse toda la pretemporada y estos primeros partidos del curso, y no se le espera como mínimo hasta el mes de octubre. En cuanto a Bardghji, se rompió el cruzado en agosto y se perderá casi toda la temporada.

Los dos últimos descartes son por motivos bien distintos. Por un lado, Dominik Livakovic aún no está inscrito en LaLiga y tendrá que esperar para debutar en su primera convocatoria, mientras que Marc Casadó se ha vuelto a quedar fuera de la lista con vistas a su salida del club. El centrocampista, de hecho, no se ha concentrado con el equipo en ninguno de estos tres primeros partidos y, tras un verano de rumores, su marcha del Barça se antoja inminente en estas horas finales de mercado.

Convocatoria del Barcelona ante el Rayo Vallecano

Porteros: Joan García, Sczcesny y Eder Aller.

Defensas: Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jules Koundé y Eric García.

Centrocampistas: Fermín López, Pedri González, Rodrigo Hernández, Dani Olmo, Marc Bernal y Brian Fariñas.

Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon y Hamza Abdelkarim.