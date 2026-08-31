El Alavés se cubre las espaldas en el Oviedo y amenaza con una bomba de última hora

Ángel Cotán 31 AGO 2026 - 18:30h.

Las últimas horas de mercado ponen en vilo al club azul

David Jiménez, el próximo en llegar

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El Real Oviedo, pase lo que pase, cerrará el mercado de verano como uno de los equipos más activos. Con fichaje incluido en la dirección deportiva, el club carbayón ha protagonizado una importante revolución en su primera plantilla tras su regreso a LALIGA Hypermotion. No obstante, con horas por delante, no hay que descartar más movimientos inesperados.

Tras conseguir el ansiado triunfo en la categoría de plata, el equipo azul se enfoca en la visita del Burgos, aunque mira de reojo al mercado. Y es que un posible movimiento en Primera División amenaza al equipo carbayón.

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El Alavés amenaza al Oviedo con una bomba de última hora

Los protagonistas son el Deportivo Alavés y su centrocampista Antonio Blanco. El futbolista de Montalbán es uno de los grandes activos babazorros en el mercado y son varios los clubes que han intentado su fichaje este verano. En Vitoria se han rechazado propuestas que alcanzaban los diez millones de euros y se plantan en los quince.

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Con horas aún por delante no se descarta ningún escenario por el talentoso pivote, y según desliza el periodista Ángel García (Cazurreando.com), su posible venta podría ir de la mano de un auténtico bombazo en el Real Oviedo.

La citada fuente avanza que en el Alavés ven a Alberto Reina como potencial sustituto de Antonio Blanco. Inmerso en su último año de contrato, el futbolista de Chiclana de la Frontera también ha sido relacionado este verano con otros clubes de Primera División, aunque Osasuna estaría tanteando su incorporación para la próxima temporada.

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De esta forma, en el Oviedo observan de reojo los posibles movimientos en cadena que pueden producirse en el fútbol español. Si el Alavés acaba aceptando una oferta por Antonio Blanco, la bomba del mercado en el Carlos Tartiere podría ser la inesperada salida de Alberto Reina, sin minutos en la victoria del pasado sábado ante el Albacete.

El equipo azul recupera la sonrisa en Segunda

Un gol de Pablo Sáenz dio tres merecidos puntos a un Real Oviedo que se impuso el pasado sábado al Albacete (0-1) en el Carlos Belmonte gracias a su mejor plantilla y al juego desplegado. Ambos contendientes se presentaban en la tercera jornada de liga en Segunda división sin haber ganado -los ovetenses sumaban un punto y los locales ninguno- y, por tanto, tenían cierta urgencia por sumar sus primeros tres puntos de una tacada.

Los primeros minutos del envite fueron de tanteo, con tímidas llegadas de locales y visitantes y con una especial presión del cuadro astur sobre la salida del balón del conjunto albacetense. La noticia de la primera mitad fue la lesión de Munir, a los diecisiete minutos de su estreno como futbolista blanco, que fue sustituido por otra incorporación que debutaba, el uruguayo Albarracín.

Corpas, un día más, fue el futbolista más peligroso, demostrándolo a los 21 minutos con un disparo de volea, dentro del área asturiana, que obligó al meta Aarón Escandell a rechazar con dos manos. Poco después, una jugada coral del Albacete, moviendo el balón de un lado a otro, acabó con una acción de Lorenzo, quien, tras regatear a Juan Cruz, no fue capaz de dirigir su disparo, perdiéndose por encima del larguero (min.28).

La mejor oportunidad del Oviedo la protagonizó el exfutbolista blanco Pablo Sáenz, en una llegada de Samu Rodríguez por su banda izquierda en la que, apareciendo por el centro, remató con fuerza, aunque Mariño repelió su tiro con acierto (min.37). Avisó y cuatro minutos después asestó una 'puñalada' con una acción personal en la que batió por bajo a Mariño en el mano a mano, dejando el 0-1 el marcador en el primer periodo

Tras el descanso, intentó enlazar más jugadas una escuadra manchega a la que le costaba mucho aproximarse al área ovetense. Pero costaba mucho ver ocasiones al estar muy bien cerrado el Oviedo y tener pocas intenciones de buscar jugadas ofensivas con ahínco.

Pudo empatar Álex Rubio en un contragolpe gestado entre Tomás Inglés, Albarracín y el delantero que no pudo batir a Aarón Escandell porque, con su salida, taponó el chut del ariete blanco con el cuerpo, en el minuto 88. Así, con el equipo local volcado, terminó un duelo que deja al Albacete sin puntuar en las tres primeras jornadas y al Oviedo con su primer triunfo liguero.