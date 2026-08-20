El Oviedo afronta dos retos difíciles y aspira a cambiar su mercado de fichajes

Ángel Cotán 20 AGO 2026 - 11:10h.

El club azul, hasta entonces, parado en tema de llegadas

El Zaragoza cierra el fichaje de Joaquín Delgado y el Oviedo queda atento a su futuro

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El Real Oviedo prepara su segundo encuentro en LALIGA Hypermotion con la tranquilidad de tener su plantilla muy encarrilada. En un verano muy movido, y a pesar de las modificaciones que ha sufrido la dirección deportiva, el club carbayón ha cerrado numerosas operaciones y no cierra del todo la puerta al mercado.

En estos momentos, David Fernández se centra en la operación salida. Ahí emergen dos operaciones que podrían cambiar radicalmente el guion del mercado azul en la recta final. Eso sí, como avanza El Comercio, no son nada sencillas.

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El Oviedo afronta dos retos difíciles y aspira a cambiar su mercado

Según la citada fuente, el Real Oviedo centra todos sus esfuerzos en dar salida a Luka Ilic y Brandon Domingues. Ninguno de los dos futbolistas entra en los planes de Julián Calero y concentran un destacado porcentaje del espacio salarial carbayón. El mercado se mueve más por el centrocampista ofensivo serbio, pero aún así, su salida se antoja igual de complicada que la del atacante francés.

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Si David Fernández consigue cerrar estas dos operaciones, el Oviedo llegaría al tramo final del mercado estival con un margen salarial que le permitiría realizar algún fichaje más. La guinda azul depende de la salida de los últimos dos descartes.

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Una ventaja para los socios carbayones

Los abonados del Real Oviedo tendrán derecho a compra preferente de las entradas para el partido España-República Checa, correspondiente a la Liga de Naciones, que se jugará en el estadio Carlos Tartiere el 3 de octubre, boletos que salen a la venta este miércoles.

Los 27.000 abonados del Real Oviedo y los aficionados que tengan el carnet oviedista podrán adquirir su entrada este miércoles en la página web de la federación española de fútbol; con cada carnet podrán comprarse un máximo de cuatro localidades, así que es probable que en pocos minutos se agoten.

Ya el jueves el resto del público general podrá adquirir su entrada para un partido que será el segundo que dispute la selección española en la península Ibérica, ya que días antes, el 29 de septiembre, los de Luis de la Fuente recibirán a Croacia en el Sánchez Pizjuán de Sevilla.

Este España-República Checa será un partido correspondiente a la tercera jornada de Liga de Naciones de la UEFA 2026-2027, un torneo que es parte de la clasificación de la UEFA para la Eurocopa 2028 y que permitirá que la selección, actual campeona del mundo, juegue en el Tartiere en 2026, año del centenario del Real Oviedo.