Pablo Sánchez 14 AGO 2026 - 08:18h.

Aarón Escandell responde tajante al interés del Valencia en su fichaje

El egipcio se convierte en una de las ventas más importantes de la historia del club

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Haissem Hassan ya es historia en el Real Oviedo. El egipció selló su salida al Celtic de Glasgow convirtiéndose así en la venta más elevada de la historia del club. No ha trascendido la cifra exacta de su fichaje, pero las últimas informaciones hablan de entre siete y nueve millones de euros. El club, a través de su director deportivo David Fernández, expresó lo mucho que supone un ingreso así para el club y lo que llevará a cabo próximamente.

Durante la presentación de Carlos Domínguez, David Fernández expresó la satisfacción del Oviedo por encontrar una vía satisfactoria para ambas partes con la salida de Hassan. A partir de ahí, dejó claro que el club acometerá las inscripciones que hasta la fecha estaban bloqueadas en el apartado económico y que tanta importancia tiene para Julián Calero a pocos días del estreno en LALIGA HYPERMOTION.

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"Todas las partes estamos contentas, el jugador ha ido donde quería ir y nosotros hemos vendido al jugador. El grado de satisfacción es entre alto y muy alto. La entidad va a inscribir a todos los futbolistas que estén disponibles para jugar", agregó al respecto.

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El mercado del Oviedo

El Real Oviedo ha sido y es uno de los grandes animadores del mercado estival. El descenso vino acompañado de muchos cambios y David Fernández los ha ido gestionando desde su llegada al club, pese a que por aquel entonces algunas incorporaciones ya estaban cerradas. Hasta 14 fichajes avalan el trabajo de una dirección deportiva que sigue sin dar por cerrada la plantilla con medio mes de agosto por delante.

"Las plantillas se dan por cerradas cuando acaba el mercado. si consideramos que podemos optar a tener jugadores mejores que los que tenemos, pues seguiremos adelante", agregó el director deportivo carbayón.