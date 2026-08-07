La baja de larga duración de Ilyas Chaira, varios meses de pausa que pueden paralizar su venta

Juan Pérez 07 AGO 2026 - 15:11h.

Se ha operado del hombro tras sufrir una luxación en el amistoso contra el Dépor

El plan del Oviedo se ve alterado tras un giro de guion con Víctor Mingo

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La preparación del Real Oviedo durante la pretemporada a la espera de movimientos en el mercado sufre el peor revés posible con la lesión de Ilyas Chaira, que ha tenido que ser operado del hombro derecho tras sufrir una luxación en el amistoso contra el Deportivo de la Coruña. El encuentro del pasado 25 de julio en el Carlos Tartiere deja una de las peores noticias para el extremo, que ha pasado por el quirófano en una de esas intervenciones que supone una baja de meses de duración.

El empujón desproporcionado de un jugador del Dépor es el punto de partida de una lesión que cambia por completo la planificación del Oviedo, tanto en su posible continuidad como en una posible venta tras las ofertas recibidas en el último mes. Su rehabilitación está en marcha, y en un tratamiento como este la buena noticia es que puede seguir trabajando físicamente el tren inferior de cara al alta médica, pero la recuperación será lenta.

Lo habitual en una operación de hombro como esta suele dejar fuera de los terrenos de juego al profesional entre dos y tres meses, todo depende de cada caso. Hace unos años a Jimmy Suárez le pasó exactamente lo mismo y se reincorporó a los dos meses y medio, pero no es una ciencia exacta. Bellingham esta pasada temporada estuvo tres meses fuera por la misma lesión, uno de los ejemplos más recientes dentro del fútbol español.

Julián Calero ha hablado de su baja y calcula que no podrá contar con el jugador hasta octubre o noviembre, por lo que ahora es el momento de darle aún más relevancia al reciente fichaje de Estanis Pedrola. El canterano del Barça debe ser trascendental en el inicio liguero al tiempo que jugadores como Pablo Sáenz o Jacobo Gonzáles deben dar un paso al frente para tener oportunidades y funcionar como revulsivos mientras se mira de reojo al mercado de cara a pensar en un posible parche.