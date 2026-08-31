El Málaga cierra el fichaje de Jens Cajuste y se decide por la guinda del mercado

Ángel Cotán 31 AGO 2026 - 17:21h.

Loren Juarros aún tiene otro objetivo en mente

Juanfran Funes da un palo a Chupe, avanza fichajes del Málaga y responde al árbitro: "Si soplas, falta"

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El Málaga CF cayó el pasado domingo en el Santiago Bernabéu y puso a fin al complicado inicio liguero a domicilio. Tras caer ante Atlético y Real Madrid, el equipo de Juanfran Funes ya mira a Levante y Celta de Vigo para recuperar las sensaciones del pasado curso. Antes, Loren Juarros debe aportar más recursos a una plantilla que no está ni mucho menos cerrada.

En las últimas horas, la dirección deportiva costasoleña centró todos sus esfuerzos en la contratación de una ansiada pieza que completase el centro del campo. La opción de Nemanja Gudelj, pese a su prioridad de vivir cerca de la capital de Andalucía, acabó cayéndose por motivos contractuales.

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Fue entonces cuando el Málaga activó otras operaciones y este lunes ha alcanzado la luz verde. El afamado periodista de mercado Fabrizio Romano da por cerrado el último fichaje boquerón del verano. Hablamos de Jens Cajuste.

El Málaga cierra el fichaje de Jens Cajuste

La citada fuente confirma la llegada como cedido de un pivote que tiene contrato en vigor con el Nápoles hasta junio de 2028. Jens Cajuste jugó la pasada temporada en el Ipswich inglés y este curso no tenía sitio en la Serie A. Loren Juarros se ha movido rápido y ha conseguido el fichaje de un centrocampista sueco y nacionalidad estadounidense que, entre sus capacidades, destacan su criterio para jugar en corto, el inicio de la jugada y la aceleración de la misma.

Estos son los detalles de la operación malaguista: "El Málaga ha acordado un acuerdo para fichar a Jens Cajuste del Napoli en un préstamo inicial. El acuerdo incluye una opción de compra con autorización para reconocimientos médicos".

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Loren Juarros se debate por la guinda del mercado

En paralelo, el Málaga CF se debate por la guinda de su mercado de verano. Según informa MARCA, Loren Juarros hace cálculos por un último fichaje que termine por apuntalar el ataque de Juanfran Funes. Se trata de un extremo derecho que amplíe el abanico de opciones en las bandas, aunque esta operación depende exclusivamente de su encaje salarial.