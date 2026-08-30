Ángel Cotán 30 AGO 2026 - 23:56h.

El técnico de Menden analiza la victoria rojiblanca en sala de prensa

El uno por uno del Athletic ante el Celta: tres notables y un señalado en la primera de Edin Terzic

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Edin Terzic ya sabe lo que es ganar en LALIGA EA Sports. Tras un comienzo gris con dos derrotas, el Athletic Club se bastó de una gran media hora de fútbol para asaltar Balaídos. Tras conseguir la primera victoria oficial de la temporada, el preparador germano compareció en sala de prensa y respondió a todas las cuestiones planteadas por los medios.

El técnico rojiblanco ensalzó al colectivo tras estrenar el casillero de puntos pero también habló de nombres propios. Edin Terzic no pudo ocultar en sala de prensa su felicidad tras conseguir la primera victoria del curso.

Las palabras de Edin Terzic tras la victoria del Athletic ante el Celta

Feliz por los tres puntos. "Estoy feliz sobre todo con la actuación de todo el equipo. El primer tiempo ha sido francamente bueno gracias a la presión. Estoy muy feliz como entrenador hoy".

La primera parte... ¿Es la perfección que busca? "Casi perfecta, pero también ha habido algunos errores que hemos cometido. Hemos podido sentenciar. El resultado nos da confianza, ha sido un gran partido y una gran actuación, pero esperemos que no sea la mejor del Athletic esta temporada".

La plantilla rompe su silencio. "No es una cuestión mía, ya se ha dicho que es interna, y estas cosas hay que mantenerlas a nivel interno. Más declaraciones, más trabajo para vosotros (la prensa) que tendréis que escribir más".

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Iñigo Ruiz de Galarreta. "Todos han funcionado, pero desde luego, en la primera parte él ha desempeñado un papel francamente importante. Ha sido la primera vez que sale al campo con nosotros, y aunque el Celta ha dominado un poco en la segunda parte, hemos tenido dominado el medio. Aporta calma y tranquilidad. Un partido casi perfecto con balón y a nivel posicional".

A seguir trabajando. "Siempre tengo en cuenta el resultado, pero también la actuación. Una victoria te da confianza, pero no estamos solo contentos con esto. Hay que descansar y volver a empezar para preparar el próximo partido. Ganar ayuda mucho y evidentemente a vosotros los medios a la hora de trabajar".