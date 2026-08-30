Joaquín Anduro 30 AGO 2026 - 23:23h.

Así jugaron los hombres de Claudio Giráldez

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El Celta de Vigo cayó derrotado por 0-2 ante el Athletic en una primera parte en la que la presión de los de Terzic le pasó por encima al conjunto vigués. A pesar de la mejora en la segunda parte, con cuádruple cambio de Claudio Giráldez al descanso, no fue suficiente para neutralizar los goles de Álex Berenguer y Robert Navarro.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto olívico en la jornada 3 de LALIGA EA SPORTS.

Ionut Radu [8]: A pesar de los dos goles, realizó varias paradas durante los arreones bilbaínos que mantuvieron a los suyos con vida en el partido, sobre todo en dos mano a mano de Sancet e Iñaki Williams.

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Javi Rodríguez [3]: Le dio demasiado espacio a Álex Berenguer y este no perdonó para marcar el 1-0. En la onda del bajo nivel de la defensa celtista en general, lo que le llevó a quedarse en la caseta en el descanso.

Carl Starfelt [4]: No cerró bien la defensa como el encargado de jugar por el medio en ese eje de tres centrales. Errores que pusieron el encuentro tan cuesta arriba que ni la mejora tras el descanso pudo remediar.

Abdoulaye Faye [3]: No pudo tener peor debut el central senegalés, que estuvo flojo en los duelos y no se terminó de entender con sus compañeros en la zaga. Para colmo, terminó su participación con un mal despeje que le llevó a tener que pedir perdón a la grada.

Álvaro Núñez [5]: Mucha profundidad por la banda derecha como carrilero en el arranque de la primera parte y también mucha presencia ofensiva a pesar de pasar a ser central ya en la segunda.

Aleix Febas [3]: Tuvo una pérdida clave en el 2-0 de Robert Navarro como el vivo ejemplo de lo mal que lo pasó con la presión rojiblanca ya que Galarreta no le dejaba girarse al recibir la pelota siempre de espaldas. Mejoró algo con Miguel Román a su lado pero no fue suficiente.

Ilaix Moriba [3]: Sufriendo con la presión del Athletic, sin poder recibir el balón y manteniendo el bajo nivel de este arranque de temporada con su futuro aún en el aire ante el interés de equipos como el Ajax. Uno de los damnificados con el múltiple cambio del descanso.

Sergio Carreira [5]: Fue de lo poco destacado en defensa durante la primera mitad ya que, por su costado, fue por el que menos peligro del Athletic llegó. Le faltó aparecer más en posiciones ofensivas.

Hugo González [4]: Perdido en su primera titularidad en el Celta de Vigo, sin encontrar su sitio sobre el campo y con algún despiste en defensa a balón parado que casi aprovecha también el Athletic.

Ferran Jutglà [6]: Tuvo que hacerse la guerra por su cuenta durante la primera parte y, aun así, tuvo la más clara en un cabezazo al larguero. Más cómodo en la segunda combinando con Aspas, sobre todo.

Williot Swedberg [4]: Desperdició un mano a mano ante Unai Simón y se mostró algo chupón en alguna ocasión. A pesar de que estuvo activo en defensa, su participación no estuvo al nivel de lo que esperaba su equipo.

Sustituciones de Claudio Giráldez en el Celta-Athletic

Yoel Lago [6]: Su entrada ayudó a que la zaga del Celta diera un paso hacia adelante y mejoró la actuación defensiva que se vio durante la primera parte.

Javi Rueda [6]: Le dio más profundidad al conjunto vigués desde el costado derecho aunque no fue tan decisivo como en otros encuentros.

Miguel Román [7]: Nada más entrar al campo tras el descanso ya fue capaz de aportarle al equipo la fluidez que no había tenido en todos los primeros 45 minutos. Es clave en este Celta y se nota muchísimo su ausencia.

Iago Aspas [6]: Ya se notó su presencia sobre el terreno de juego en cuanto entró tras el descanso con varias acciones en las que demostró que, pese a que físicamente la edad no perdona, la calidad que sigue teniendo en las botas es formidable.

Hugo Álvarez [5]: Le tocó entrar cuando los de Giráldez ya habían bajado una marcha tras el gran inicio de segunda mitad y el Athletic había conseguido mostrarse más seguro atrás.