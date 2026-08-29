David Torres 29 AGO 2026 - 18:18h.

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ValenciaEl Valencia CF regresará a Riazor este próximo domingo, 30 de agosto, es decir, 8 años, 7 meses y 17 días después. La expedición viajó este sábado por la tarde a la Coruña dónde este domingo (19 horas) disputará el choque correspondiente a la tercera jornada de LALIGA. Lo hace con novedades, alguna cara nueva y también bajas de última hora.

Así, los jugadores Guido Rodríguez (roto) y Pablo Maffeo no participaron este sábado en el entrenamiento del Valencia, a falta de un día para jugar en Riazor este domingo, por lo que serán baja como confirmó Corberán en sala de prensa. Sin embargo, al final sí se subieron al avión Luis Rioja y Mouctar Diakhaby, que arrastraban molestias.

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André Almeida se queda fuera

Corberán, tras evaluar el estado físico de sus jugadores y definir la convocatoria para el partido, confirmó también que entrará por primera vez el lateral derecho Arnau Martínez, último fichaje del club y ojo, que vuelve Foulquier, tras meses lesionado. Es la gran novedad de la lista que se completa, de nuevo, con canteranos (Mayol, Panach y Durà) a falta de más fichajes en los últimos días de mercado.

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La otra gran novedad en la lista de convocados es la de André Almeida, por el cual se está negociando su posible salida al Celta de Vigo. Hasta que no se resuelva su futuro, en un sentido u en otro, se ha decidido que el portugués se quede en casa. Su situación se debe resolver en los próximos días. Si hay acuerdo con los celestes (o apareciera una opción para volver a Portugal), André Almeida saldrá.

Convocatoria del Valencia CF para A Coruña

Estos son los jugadores que ha citado Carlos Corberán para el partido contra el Dépor en Riazor

Porteros: Stole Dimitrievski, Cristian Rivero, Kayne Van Oevelen

Defensas: José Luis Gayà, Jesús Vázquez, Mouctar Diakhaby, César Tárrega, Íker Córdoba, Arnau Martínez y Dimitri Foulquier

Centrocampistas: Pepelu, Filip Ugrinic, Javi Guerra, Dieng, Luis Rioja, Ryonosuke Sato y Otorbi

Delanteros: Hugo Duro, Umar Sadiq, Arnaut Danjuma, Dani Raba

Del filial: Jaume Durà, Panach, Mayol,

Se quedan fuera: los lesionados: Guido Rodríguez, Pablo Maffeo , Justin De Haas, José Copete, Diego López y Sergi Canós.